Un logiciel pour savoir pour qui voter développé à Pau

Sébastien Taris, un juriste, lance son jeu "yes we sign" : vous donnez votre point de vue sur les grandes problématiques de la France et du monde et le logiciel vous dit le candidat qui répond le mieux à vos aspirations.

Un palois a inventé le logiciel pour bien voter. Il a 35 ans. Il s'appelle Sébastien Taris. Il a créée "Yes we sign". C'est un jeu sur internet. Il affiche les différentes positions des candidats sur des problématiques de fond : agriculture, famille, droits des femmes, culture, agriculture, défense, emploi, fiscalité etc... Vous cliquez sur les propositions qui vous semblent les meilleures. Le logiciel vous désigne le candidats qui correspond le mieux à vos idées.

Une page du site © Radio France - Yes we sign (dr)

Dans l'attente des programmes des candidats

Sébastien Taris attend les programmes de tous les candidats pour préparer son questionnaire. Mais il l'a déjà testé sur les deux primaires. La version élection présidentielle devraient être prête pour début mars. Il pense aussi faire une version pour les législatives.

Avec ce jeu on essaie de "démarkétiser" la politique. On peut être surpris par ses préjugés. J'ai des amis qui ont été surpris par la primaire de la droite. Ils pensaient voter pour une personne et se sont retrouvés avec une personne qu'ils n'appréciaient pas forcément — Le créateur du logiciel

Le teaser vidéo du jeu