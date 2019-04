VIDÉO - Un métro à Bordeaux : "Décision avant la fin de l'année"

Bordeaux, France

Elu le 7 mars dernier à la présidence de Bordeaux Métropole, le maire du Bouscat, veut régler les problèmes de mobilité qui congestionnent Bordeaux et les communes voisines aux heures de pointe. Après les prochaines extensions du tramway vers Gradignan ou vers l'aéroport de Mérignac, Patrick Bobet plaide pour une diversification de l'offre de transports en commun. Il annonce qu'une étude est lancée par Bordeaux Métropole sur la création d'un métro. Pour autant, il affirme qu'en attendant il ne s'est "pas fait de religion sur la question".

"Nous avons lancé une étude qui va durer quatre mois, précise Patrick Bobet. Nous verrons quels sont les implications en termes de coût, de faisabilité, d'efficacité et de lieu. Faut-il un métro sous les boulevards, un métro qui traverse la ville ? Nous verrons. C'est une question qui est posée et nous n'avons pas le début de la réponse". Le président de Bordeaux Métropole veut aller vite et annonce une décision avant la fin de l'année.

