Un millier de participants pour le meeting d'Eric Zemmour en Sologne

La salle des fêtes de Chaumont-sur-Tharonne, dans le Loir-et-Cher, était pleine à craquer, ce vendredi soir. Un millier de personnes ont assisté au meeting d'Eric Zemmour, placé une nouvelle fois, sur le thème de la ruralité. Le candidat d'extrême droite est arrivé à 18h30 à l'Espace Tharonne, entouré de ses deux porte-paroles et vice-présidents, Jérôme Rivière et Guillaume Peltier le député loir-et-chérien.

Meeting d'Eric Zemmour à Chaumont-sur-Tharonne (Loir-et-Cher) sur le thème de la ruralité - Lydie Lahaix

Deuxième meeting en Centre-Val de Loire

Ce meeting était le deuxième ce mois-ci du candidat d'extrême droite dans la région Centre-Val de Loire. Eric Zemmour était venu à Chateaudun (Eure-et-Loire) le 7 janvier dernier. Et il avait déjà évoqué cette thématique de la défense de la France des campagnes, la grande oubliée selon lui des gouvernements successifs depuis quarante ans.

"Oui l'Etat a abandonné la France rurale, oui l'Etat a oublié les 20 millions de Français qui vivent dans nos campagnes, l'Etat est complice de non-assistance à pays en danger", scande-t-il au micro devant une assistance qui siffle quand il fait le parallèle avec l'argent "dépensé dans le même temps pour les banlieues", puis qui applaudit quand il promet qu'avec lui les choses à l'avenir vont changer.

Un public venu de loin

Dans cet Espace Tharonne, où ont pris place près de mille personnes (le double de la capacité normale), le public est venu parfois d'assez loin. C'est le cas de Valérie, 50 ans qui a fait le trajet depuis Vierzon dans le Cher. Elle se dit déçue, voire dégoutée par la droite républicaine, "lui il nous redonne vraiment de l'espoir et de l'enthousiasme, on a l'impression que tout n'est pas perdu et c'est ce qu'on espère". A ses côtés, Elisabeth, la trentaine qui habite "à la campagne, près de Bourges" a la même sensation. "On le suit sur les plateaux télé mais là ça requinque de le voir en vrai de l'entendre et surtout de voir qu'il y a tant de monde derrière lui . On se dit qu'on est quand même beaucoup à penser cela malgré les sondages, il y a du monde derrière lui et surtout beaucoup de jeunes".

Près d'un millier de participants au meeting solognot du candidat Eric Zemmour - Lydie Lahaix

Quelques chaises plus loin, Gaëlle et Sylvie, deux amies sont venues de plus près. Du "sud Sologne" sourit Sylvie originaire de Romorantin. Elle explique adhérer à 100% au discours d'Eric Zemmour car "il soutient tout le monde, du plus petit au plus grand il n'oublie personne lui au moins. Et puis surtout la ruralité, on a des traditions la pêche et les chasseurs c'est ancestral mais on veut tout nous enlever et pour moi ça, ce n'est possible. Des valeurs moi c'est ce que je veux, des valeurs".

Dans l'assistance, certains applaudissent au discours et salue le personnage. Lionel, 49 ans a fait la route depuis Orléans, "j'aime ressentir cet élan patriotique ce n'est pas un homme d'appareil, j'aime ses convictions ses propos, sa philosophie, sa culture, on est subjugué par ses connaissances, c'est un érudit passionné et on a à coeur qu'il devienne notre porte-étendard, c'est ce dont a besoin la France aujourd'hui. On a besoin d'une Jeanne d'Arc alors si c'est Monsieur Zemmour qui doit la ressusciter, vive M.Zemmour et vive la France".

A l'issue de son discours, Eric Zemmour se prête à quelques dédicaces - Lydie Lahaix

Nouvelle proposition : une "bourse à la natalité"

Le candidat de Reconquête, qui a annoncé ce vendredi soir dans le Loir-et-Cher, une nouvelle mesure de son programme présidentiel. Eric Zemmour propose le versement de 10.000 euros pour chaque nouvelle naissance dans une famille "de la France rurale". "Nous mettrons en place une bourse de naissance de 10.000 euros, pour prendre en charge les frais de nounou, les frais de transport, l'aménagement du logement ou des activités extra-scolaires" a-t-il dit. Une mesure qui selon son entourage pourrait concerner un tiers de la population française et dont il estime le coût à 2 milliards d'euros. Eric Zemmour tiendra un autre meeting samedi prochain (05/02) et ce sera dans le Nord, à Lille.