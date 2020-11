Un millier de personnes manifestent contre la loi "sécurité globale" à Clermont-Ferrand

A Clermont-Ferrand, la mobilisation contre la loi de "sécurité globale" prend de l'ampleur. Ils étaient environ 1 500 selon les organisateurs, "plus de 700" selon la préfecture, à manifester contre cette loi ce samedi en fin de matinée devant la préfecture du Puy-de-Dôme.

Samedi dernier, une manifestation à la même heure et au même endroit n'avait réuni qu'environ 200 manifestants. Au sein de la foule, beaucoup ont été motivés ce samedi par la diffusion cette semaine de la vidéo du tabassage d'un producteur de musique à Paris. Comme Anne-Lise qui a fait une heure de route et qui participe à sa première manifestation de l'année : "Trop c'est trop, ces images m'ont indignées, et on ne peut pas imaginer ce qui serait arrivé à ce monsieur si ce n'avait pas été filmé et diffusé."

Une nouvelle manifestation samedi prochain place de Jaude

Un peu plus loin, Clémence, étudiante, dit avoir été "choquée" par cette-même vidéo. Elle insiste sur l'urgence à se mobiliser en ce moment : "On est un peu déconfinés, il faut en profiter, montrer au gouvernement que ça ne passera pas, ces violences policières, comme cette loi."

Délégué de la Ligue des droits de l'homme dans le Puy-de-Dôme, Mohanad Al-Abbas voit dans cette loi "sécurité globale" une "honte" pour la France. © Radio France - Théophile Vareille

A la tribune, Frédéric Bochard, le secrétaire général du syndicat FO dans le Puy-de-Dôme, dénonce lui un gouvernement qui "glisse vers le totalitarisme".

Il alerte sur l'ensemble de la loi, "l'article 24 retient l'attention et ça se comprend, mais toute cette loi est liberticide, tout est à jeter". A la fin de son intervention au micro, il fait reprendre des "Macron démission" aux manifestants.

Malgré l'influence importante, la manifestation s'est déroulée dans le plus grand calme. © Radio France - Théophile Vareille

Les organisateurs appellent d'ores et déjà à une nouvelle manifestation à Clermont-Ferrand samedi prochain, à 15 heures place de Jaude.