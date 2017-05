Un millier de personnes pour le défilé du 1er mai à Besançon

En ce 1er mai, un millier de manifestants ont défilé dans les rues de Besançon. Dans les rangs du cortège CGT, Sud-Solidaires, FSU avec des électeurs de la France insoumise, tous appellent à faire barrage au Front national, sans forcément appelé à voter pour Emmanuel Macron.

Un défilé du 1er mai nécessairement très politique cette année avec le second tour de la présidentielle dimanche 7 mai. Et comme en 2002, avec le Front national en lice. Mais contrairement à 2002, les syndicats ne défilent pas ensemble. A Besançon, pas de Force ouvrière ni de CFDT dans les rangs. La CGT, Sud Solidaires, la FSU et beaucoup d'électeurs de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ont défilé dès 10h depuis la place de la Révolution. Ils étaient un millier à crier leur opposition au Front national. Sans forcément appelé à voter Emmanuel Macron.

"C'est compliqué entre Macron et sa politique libérale. C'est le papa de la loi travail, il souhaite même aller plus loin. Et puis de l'autre côté Marine Le Pen, un parti xénophobe, un parti raciste qui n'a rien avoir avec la CGT et que l'on combat depuis toujours l'extrême droite", explique Cyril Keller, le secrétaire général de la CGT du Doubs.

Ni Le Pen, ni Macron

"Aucune voix pour le Front national", crie Eric dans la Grande rue de Besançon. Et pour Macron ? "Chacun se décide." Soit Macron donc, soit vote blanc, soit abstention. Et non, cette position ne fait pas le jeu du Front national selon Valérie : "Ceux qui font le jeu du Front national, c'est ceux qui votent FN au premier tour et puis ceux qui l'encourage. C'est à dire les politiques antisociales. C'est le fait de ne pas payer les gens comme ils devraient être payés. C'est le fait de donner l'argent au capital et non aux travailleurs. C'est ça dont les gens ont marre. Et ce n'est pas à nous d'éteindre le feu qui a été allumé par d'autres."

Pour battre Le Pen, il faut voter Macron même si le 8 mai il faut être dans l'opposition.

Laurence défile en famille. Elle a bricolé une pancarte : "Je suis en colère mais je préfère être dans l'opposition sous Macron que sous Le Pen !! NON au FN !" Pour elle, la consigne est claire : "Pour battre Le Pen, il faut voter Macron même si le 8 mai il faut être dans l'opposition. Pas de vote blanc ni d'abstention parce que ça profitera à Marine Le Pen", explique-t-elle.

Il n'y a aucun vote d'adhésion à Emmanuel Macron dans le défilé. Tous se donnent rendez-vous dès le lendemain du second tour, quel que soit le résultat de l'élection, pour combattre soit "le racisme de Marine Le Pen", soit "le libéralisme extrême d'Emmanuel Macron".

