Un ministère de la mer : pour quoi faire ?

C'est une des surprises du gouvernement Castex : pour la première fois depuis les années 90, la France a un ministère de la Mer. Annick Girardin, jusqu'ici ministre des Outre-Mer hérite de ce portefeuille. Elle a décroché de nombreuses compétences et attributions, à cheval sur plusieurs autres ministères selon les informations de France Inter.

Le Brexit, premier dossier chaud

Ce ministère de la Mer se retrouve en partie chargé du secteur de la pêche, jusqu'ici réservé au ministère de l'Agriculture. Déjà, un gros dossier se trouve sur la table d'Annick Girardin : le Brexit et les négociations sur les zones de pêche pour les bateaux français. Paris souhaite le maintien de l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques, elles représentent quelque 30% du chiffre d'affaires de la pêche française.

Équilibre difficile entre écologie et économie

Autre attribution de ce nouveau ministère : les aires maritimes protégées, ce qui est loin d'être anecdotique. La France dispose du deuxième espace maritime mondial, avec 10% de la biodiversité marine et des récifs coralliens de la planète. Mais l'équilibre sera difficile à trouver entre écologie et économie pour Annick Girardin, puisqu'elle gère également les transports maritimes et les ressources minières de l'océan. En France, les secteurs de l'économie de la mer représentent 400.000 emplois et génère 14% du produit intérieur brut.