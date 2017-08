Un mois après leur entrée à l'Assemblée nationale, les nouveaux députés ont pris leurs marques

Ce mercredi, les députés doivent voter la version finale de loi de moralisation politique, après ils seront en vacances. Les députés nouvellement élus en juin dernier commencent à se sentir à l'aise après quelques semaines d'apprentissage.

Les dernières élections législatives ont profondément renouvelé les visages de l'Assemblée nationale. Un mois et demi après leur élection, les "bizuths" commencent à maîtriser les rouages du Palais-Bourbon.

Un temps de rodage nécessaire

Aurélien Taché, nouveau député (LREM) de la 10e circonscription du Val-d'Oise a découvert un travail conforme à ce qu'il attendait : "Il y a évidemment le travail législatif, et on n'a pas été déçu de ce côté là avec les ordonnances sur la réforme du Code du travail et la loi de moralisation de la vie publique, c'était une entrée en matière très intéressante". Même son de cloche pour Pierre-Alain Raphan, député (LREM) de la 10e circonscription de l'Essonne : "Un système législatif aussi complexe que le système français, il faut le temps de le comprendre, de le vivre, et ça commence à venir après quelques semaines !"

Des fois, un vote important se tient à deux heures du matin, avec une assemblée qui a déjà énormément travaillé et qui n'est plus aussi "fraîche" qu'elle le devrait...

Cédric Villani – député de la 5e circonscription de l'Essonne

Les députés n'ont pas eu le temps de s'ennuyer depuis le début de cette législature, "le rythme a été très intense, résume sobrement Pierre-Alain Raphan, avec une présence et une concentration de 15 à 20 heures par jour sur les premières semaines, mais c'est tellement passionnant qu'on ne ressent pas la fatigue". "On m'avait prévenu, note Cédric Villani, député de la 5e circonscription de l'Essonne, mais j'ai quand même été très frappé par certaines modalités d'organisation : on travaille à un rythme extrêmement pressé, on a la sensation de devoir toujours être à plusieurs endroits à la fois, et puis quand la journée commence, vous ne savez pas quand elle va se terminer".

Minuit: toujours au boulot en Commission à @AssembleeNat pour examiner la loi de confiance dans la vie publique. -CV🕷 pic.twitter.com/aSJw94Y8kC — Cédric Villani (@VillaniCedric) July 19, 2017

Un fonctionnement à améliorer

Pour les aider à prendre leurs marques, les nouveaux députés ont pu compter sur le personnel de l'Assemblée : "Les services administratifs et les huissiers nous guident, et on les en remercie, reconnait Pierre-Alain Raphan, cela nous permet de pouvoir s'intégrer le mieux possible dans ce système". "Mine de rien c'est vraiment essentiel pour un jeune élu qui débarque et qui, les premiers jours, peut chercher ses repères" ajoute Aurélien Taché.

Et pour encadrer ces jeunes élus, et limiter les errements d'une majorité pas encore tout à fait au point, les députés les plus expérimentés sont mis à contribution. "Et forcément ceux qui ont aussi plus d'expérience dans les rangs de l'opposition cherchent à en jouer pour parfois déstabiliser certains d'entre-nous, mais c'est le lot de toute majorité qui arrive" estime Aurélien Taché. "Il y a eu des accusations réciproques, plaisante Cédric Villani. Les nouveaux reprochant aux anciens de croire qu'ils savent tout et de ne pas prendre les nouveaux au sérieux.... Et les anciens reprochant aux nouveaux d'arriver avec leurs certitudes et de ne pas tenir compte de ce qui a déjà été fait".

2h41 et la discussion sur la loi de confiance dans l'action politique se poursuit #directAN#sprintfinalpic.twitter.com/NOnjH6VFZ4 — Aurélien Taché (@Aurelientache) July 29, 2017

Le Président de l'Assemblée nationale François De Rugy veut réformer le fonctionnement de l'Assemblée. Et Cédric Villani adhère au projet : "Certaines des procédures méritent fortement d'être mises à jour, repensées pour s'adapter au contexte du XXIe siècle". Après le vote final sur la loi de moralisation de la vie publique, les députés vont partir en vacances. La prochaine session parlementaire devrait démarrer début octobre, et d'ici là les différentes commissions pourraient être amenées à se réunir dès le mois de septembre.