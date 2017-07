Un mois après son élection, la député macroniste Géraldine Bannier prend ses marques

Comment se passent les premières semaines d'une nouvelle député ? Question adressée à Géraldine Bannier, élue il y a un mois dans la 2e circonscription de la Mayenne et qui siège dans la majorité présidentielle.

C'est même le début d'une nouvelle vie pour l'ancienne professeur de lettre. Le rythme est plus soutenu ! Une grande partie de la semaine à Paris et retour le week-end en Mayenne à Courbeveille. Mais même dans ses déplacements, Géraldine Bannier veut rester simple. "Je prends toujours le métro à Paris. En train, j'ai des tickets pour la 1ère classe mais je continue à prendre la 2nde. D'ailleurs, la dernière fois j'ai eu un souci avec la SNCF. Mon train a été arrêté au Mans, j'ai dû changer de TGV et j'étais installée entre des bagages (rires) mais c'est normal."

C'est vrai que le passage d'une loi en séance peut paraître un peu long

Géraldine Bannier, maire de Courbeveille depuis 2014, découvre petit à petit l'appareil d'Etat. Et ne compte pas ses heures. D'abord à l'Assemblée Nationale pour les séances. "Je suis ne pas habituée à rester assise des heures pour écouter des amendements, il faut s'habituer !". Mais surtout dans sa commission, celle des affaires culturelles et de l'éducation."C'est super important d'y être pour une loi, plus que les questions orales. Mon passé d'enseignant fait que j'ai été dans cette commission mais ça ne m'empêche pas de regarder attentivement les questions d'agriculture et de ruralité. En tant que fille d'agriculteurs et surtout parce que c'est important en Mayenne" explique-t-elle.

Métro, boulot, dodo

Heureusement, elle est épaulée par une assistante parlementaire de 28 ans. "J'ai eu beaucoup de candidatures, et donc beaucoup d'entretiens. Mais j'ai choisi la mienne parce qu'elle connaît bien le monde de la culture à Paris. Elle semble faire preuve d'ouverture d'esprit pour d'autres sujets. Et apparaît volontaire et dévouée !" se réjouit Géraldine Bannier. Député, un travail prenant. Métro, boulot et aussi dodo ! "J'ai un bureau avec couchette et donc je peux dormir sur place. C'est une bonne chose car tous les députés n'ont pas la couchette".

Géraldine Bannier ne découvre pas que la fabrication des lois, mais aussi les joutes politiques. L'opposition n'hésite pas à tacler ces nouveaux députés "godillots" de la majorité. Faux, selon elle. "C'est une critique faite déjà durant la campagne. Il faut bien que l'opposition ait quelque chose à dire. Mais nous ne sommes pas des moutons de Panurge. Nous avons chacun notre indépendance et nous pouvons avoir des débats", réplique-t-elle. Géraldine Bannier que l'on pourra voir à la télé ce mercredi sur France 3. Elle posera sa première question au gouvernement. Question à la ministre de l'Enseignement supérieur sur les couacs du système APB.