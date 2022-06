"Un moment d'émotion" : les nouveaux députés alsaciens siègent pour la première fois à l'Assemblée nationale

Cette fois, c'est parti. Les 15 députés alsaciens ont entamé leur mandat officiellement ce mardi. La séance d'ouverture de la XVIe législature a eu lieu ce mardi après-midi à l'Assemblée nationale. Le doyen de l'assemblée, le député RN des Bouches du Rhône José Gonzalez a ouvert la séance. L'assemblée s'acheminait ensuite vers l'élection à la présidence de Yaël Braun Pivet, députée Renaissance des Yvelines.

Cette séance, c'était la première dans l'hémicycle pour les neuf nouveaux députés alsaciens. Françoise Buffet, Charles Sitzenstuhl, Louise Morel, Brigitte Klinkert, Stéphanie Kochert, Hubert Ott, et Didier Lemaire pour Ensemble !. Et Sandra Regol, et Emmanuel Fernandes pour la NUPES.

Emmanuel Fernandes souriant à son arrivée à l'Assemblée. Le député NUPES de Strasbourg-sud a, à ce moment-là, déjà repéré sa place provisoire dans l’hémicycle pour la séance inaugurale. Avec émotion… et un brin de déception. "_Je suis au siège numéro 215 aujourd'hui, on est pour l'instant classés par ordre alphabétique, le hasard fait que je ne serai pas tout à fait sur le côté gauche de l'hémicycle aujourd'hui, mais ce n'est que provisoir_e" dit-il le sourire aux lèvres. Et il ajoute, toujours amusé : "Il me semble que la place de Jean Jaurès est déjà attribuée et ne me reviendra pas à mon grand regret, mais je ne sais pas encore à quelle place je serai". Les nouveaux élus sont en tout cas très entourés, dès leur élection, explique Emmanuel Fernandes.

"Il y a un parcours d'accueil, qui est très bien fait. C'est comme quand on change de travail, on change aussi de sécurité sociale. Je sors du régime local d'Alsace Moselle, j'en aurai un différent" dit-il.

Les nouveaux députés sont donc fin prêts à se mettre à la tâche. Charles Sitzenstuhl, député du secteur de Sélestat, 33 ans et premier mandat, ancien conseiller politique de Bruno Le Maire, est impatient.

Un bureau personnel la semaine prochaine

"J'ai eu la chance d'être conseiller ministériel pendant cinq ans, donc l'Assemblée j'ai eu l'occasion d'y venir beaucoup. Maintenant je vais la connaître de l'autre côté, dans la lumière. C'est vrai que l'on appréhende les lieux d'une manière différente. Je suis très ému, ces premiers jours s'apparentent pour moi à des débuts, et je le vis comme cela" dit-il.

Et le député de Sélestat se prépare déjà à un long sprint de cinq ans. "Il faut être endurant, il faut dormir, veiller à son alimentation. Et puis être motivé" sourit-il.

Dans la salle des quatre colonnes et celle attenante des pas perdus, Louise Morel, la nouvelle députée du secteur de Molsheim semble déjà très à l'aise. A 26 ans, elle est la plus jeune députée d'Alsace. Mais elle est donc fin prête à siéger. Sans trac, mais avec une vraie émotion.

"C'est un moment très solennel. Les questions administratives sont réglées. Bien sûr j'ai le sourire. Cela fait quelque chose... Ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est que dans l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de petites plaques où est inscrit le nom d'anciens députés. Il y a tout un héritage de l'histoire. C'est impressionnant, c'est solennel, c'est ce que je retiens de ces premiers moments" explique-t-elle.

Tous ces nouveaux députés pourront travailler plus à leur aise dès la semaine prochaine. Un bureau leur sera attribué dans les couloirs du Palais Bourbon. "On est déjà au travail, mais on vient avec un sac, une valise pour l'instant" sourit Emmanuel Fernandes.