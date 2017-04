Un nouveau candidat aux législatives sur la 3ème circonscription

Grégory Heurtebize, maire de la Bazoge-Montpinçon, se présente aux élections législatives. Une circonscription détenue jusque-là par l'UDI Yannick Favennec.

Grégory Heurtebize, 40 ans, brigue pour la première fois le siège de député. Maire de la Bazoge-Montpinçon depuis 2008, conseiller général entre 2011 et 2015, ce pompier professionnel et père de 3 enfants a décidé de se lancer dans le grand bain.

Encarté à l'UDI, il se présente cependant sans étiquette, puisque c'est le député sortant, Yannick Favennec, qui a obtenu l'investiture officielle du parti centriste. Un adversaire de poids, mais pas de quoi effrayer Grégory Heurtebize : "Yannick Favennec n'est pas élu à vie. Nous mènerons une campagne respectueuse, avec nos propres atouts. On est à l'ère du changement, il faut apporter parfois du renouveau. Quand on a fait son temps, il faut savoir passer le relais et accepter qu'il y ait d'autres candidats qui apportent autre chose."

Il aura à ses côtés comme suppléante Aude Roby, 50 ans, maire de Saint-Germain-le-Guillaume