Législative partielle en Charente : qui est René Pilato, nouveau député Nupes ?

René Pilato fait ses premiers pas comme député de Charente ce mercredi au Palais-Bourbon après sa victoire lors de l'élection législative partielle . Il est né à Lagny-sur-Marne, dans la région parisienne. Il vit à Angoulême depuis 2002, date de sa mutation en Charente par l'Éducation Nationale. Il est professeur de maths au Lycée de l'Image et du Son d'Angoulême. Il a deux enfants. En 2016, il s'était porté candidat à l'élection présidentielle (primaire citoyenne), puis il a rejoint la France Insoumise, après un court passage au Parti Socialiste, qu'il juge "trop gauche caviar".

Il a participé à la rédaction du programme de La France Insoumise "L'avenir en commun", puis il a aidé la candidate LFI aux législatives de 2017 à Angoulême, Martine Boutin, qui s'est retrouvée au second tour face à Thomas Mesnier, candidat malheureux de la législative partielle de ce mois de janvier. Il a été candidat aux municipales de 2020 à Angoulême, aux départementales de 2021 (contre Thomas Mesnier dans le canton Angoulême 2), avant les législatives de juin 2022. Quand la politique lui laisse un peu de temps, il joue au foot loisirs, a beaucoup lu de romans de science-fiction, et il est toujours abonné à "Science et Avenir".