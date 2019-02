A Nantes, le secrétaire d'Etat Olivier Dussopt inaugure le nouveau "Pôle emploi" pour les fonctionnaires

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, est venu inaugurer à Nantes, vendredi, la nouvelle plateforme numérique nationale pour l'emploi public. Le but est de regrouper les offres d'emploi des trois branches de la fonction publique.

Vendredi, à Nantes, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, est venu inaugurer la plateforme numérique "Place de l'emploi public". Le but est de regrouper les offres d'emploi des trois branches de la fonction publique.

Les objectifs de Place de l'emploi public :

📌 Garantir la transparence sur les offres d'emplois publics et permettre à chacun de candidater en fonction de ses compétences et de ses aspirations

📌 Favoriser la mobilité des agents

📌 Accompagner leurs projets d'évolution pic.twitter.com/zDnOWNXW2A — Fonction publique (@dgafp) February 22, 2019

Tous les employés de la fonction publique auront accès aux postes vacants, du Service d'Etat, Hospitalier et Territorial. Il pourront ainsi passer d'une branche à une autre et d'un poste à un autre. Par exemple, si vous êtes employé de mairie à Nantes et que vous souhaitez travailler dans l'administration d'un hôpital en Gironde, vous pourrez avoir accès aux postes disponibles.

Pour postuler, les agents devront renseigner leur niveau d'étude, leur statut professionnel et la région où ils souhaitent poursuivre leur carrière.

🆕 Lancement de Place de l’emploi public aujourd’hui à #Nantes en présence de @olivierdussopt, secrétaire d’Etat

5000 offres réunies sur ce premier site d’#emploi pour l’ensemble de la fonction publique 💼

➡️ https://t.co/CrCI3kX9hApic.twitter.com/4Fp4XawSGI — Préfet des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique (@Prefet44) February 22, 2019

Le site sera aussi ouvert aux particuliers, ils pourront postuler sur les postes contractuels, en renseignant les même critères que les fonctionnaires. Concernant les postes de titulaires, le site guidera les particuliers sur les concours ou formations à effectuer pour être embauché.

L'Etat a souhaité faire ce site pour donner un maximum de transparence sur le recrutement dans la fonction publique et ainsi avoir plus d'équité et de diversité dans les services.