Un nouveau préfet pour le Calvados

Philippe Court est le nouveau préfet du Calvados. Il occupait jusqu'à lors la fonction de directeur du cabinet de la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, Jacqueline Gourault.

Caen, Calvados, France

Philippe Court nommé ce mercredi 11 décembre 2019 à l'issue du Conseil des Ministres, va remplacer Laurent Fiscus, en poste dans le département du Calvados depuis maintenant quatre ans. Philippe Court , ingénieur de formation, diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts & Chaussées, a successivement été dans la préfectorale sous-préfet à Périgueux (2005-2007), Saint Germain en Laye (2010-2014), puis préfet des Hautes-Alpes (2016-2017) et de l’Ardèche (2017-2018). Il a par ailleurs dirigé le cabinet du Ministre de l’Education Nationale puis du Ministre du Travail, des Relations Sociales, de la Solidarité, de la Famille et de la Ville avant de rejoindre le cabinet du Président du Sénat comme directeur-adjoint, puis le ministère de Jacqueline Gourault. Ce père de deux enfants est âgé de 47 ans