Gauche et droite se partagent la communauté urbaine de Limoges

Limoges, France

Deux semaines après le décès de Gérard Vandenbroucke, les élus de Limoges métropole réunis ce vendredi à Boisseuil ont désigné son successeur. Sans surprise Jean-Paul Duret, maire de Panazol a été élu président avec 70 voix pour et 4 bulletins blanc ou nuls. Il était le seul candidat de la majorité de gauche.

Guillaume Guérin, élu premier vice président

Plus surprenant l'élection de Guillaume Guérin, premier adjoint du maire de Limoges et élu de l'opposition de droite à Limoges Métropole devient le premier vice président de la communauté urbaine. Il est élu avec 40 voix contre 31 pour Bruno Genest, maire de Condat-sur-Vienne et premier vice président sortant.