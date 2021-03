Un nouvel élu à la mairie de Nîmes

Pierre-Edouard Détrez, l'ancien pilier international du RCN (5 sélections, la dernière contre les All Black néo-zélandais en juin 1986) et actuel président du comité du Gard de rugby, va changer d'univers et entrer en politique, en tant qu'élu d'opposition à Nîmes. "Pour des raisons personnelles éminemment respectables, notre ami Patrice Prat a décidé de démissionner de ses mandats de conseiller municipal et conseiller communautaire, explique ce dimanche Vincent Bouget. Je tiens à le remercier pour son engagement à nos côtés l’an dernier, quand le vent ne soufflait pas dans notre dos. Avec d’autres, il a fait preuve de courage politique. Je veux le remercier aussi pour son aide, ses conseils". Pierre-Édouard Detrez était en neuvième position sur la liste Nîmes Citoyenne à gauche, aux dernières élections municipales en juin 2020.

Il succède à Patrice Prat

C’est donc Pierre-Edouard Detrez qui le remplace sur le terrain municipal et communautaire. "Sa connaissance de la ville, ses convictions, son intégrité, sa franchise seront autant de qualités mises au service des nimois, précise encore Vincent Bouget, principal élu de l'opposition. Il sait le rôle exigeant et parfois ingrat que jouent les conseillers d’opposition, mais il sait aussi, comme nous que c’est un rôle essentiel. Et que nous pouvons remporter quelques victoires en préparant patiemment et minutieusement le match retour qui aura lieu dans quelques années."