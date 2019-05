Un Orléanais tête de liste Espéranto aux élections européennes

Orléans, France

Dernière ligne droite avant les élections européennes : en France, on votera ce dimanche 26 mai. Cette année il n'y a que l'embarras du choix, avec quelques 34 listes. Et il y en a notamment une qui est portée par un Orléanais, il s'agit de celle du parti Europe Démocratie Espéranto, dont la tête de liste est Pierre Dieumegard.

Le parti milite pour un meilleur accès à cette langue et pour son utilisation au niveau européen. Mais pas sûr que des eurodéputés Espéranto fassent de si tôt leur entrée au Parlement européen : le parti est crédité de moins de 0,5% des intentions de vote, selon un récent sondage Ifop.

L'Espéranto comme langue européenne ?

Le candidat Pierre Dieumegard n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il était en dixième position sur cette même liste, lors des élections européennes de 2014. Ce professeur de SVT à la retraite a appris l’Espéranto il y a une trentaine d'années et préside la section française du parti Europe Démocratie Espéranto depuis désormais quatre ans. Il précise : "On veut faire progresser l'idée de la démocratie dans l'Union Européenne. Nous pensons qu'il y a un blocage au niveau des langues. Les différents peuples ont du mal à discuter entre eux. Et ça cause aussi un blocage entre les gouvernants et les gouvernés. Par exemple si on va sur le site de l'UE, tous les documents intéressants sont en anglais, donc difficiles à comprendre."

"On a du mal à apprendre l'anglais, alors pourquoi dépenser tant d'argent ?"

Dans le parti, il y a la fois des adhérents de gauche et de droite selon son président. D'ailleurs le programme est assez inclassable. Pierre Dieumegard détaille : "On ne s'intéresse pas au niveau du SMIC ou à la forme des courgettes. Notre programme c'est de permettre aux Européens de parler entre eux, au moyen d'une langue plus simple et plus précise que les autres, à savoir l'Espéranto. L'anglais est une langue difficile, que la majorité des Européens ne comprennent pas. On a du mal à apprendre l'anglais, alors pourquoi dépenser tant d'argent alors qu'on a une langue bien plus simple ?!"

Autre proposition portée par l'EDE, inspirée cette fois de l'actualité française de ces derniers mois : "Au niveau européen, il y aurait besoin d'un grand débat, pour que chaque peuple puisse dire les griefs qu'il a contre les autres. Chaque peuple ronchonne dans son coin et ça ne facilite pas le progrès."

0,5% des intentions de vote

Alors au fond, et au vu des derniers sondages Pierre Dieumegard sait qu'il a peu de chances d'obtenir des députés au Parlement européen, puisqu'il faut réaliser un score d'au moins 5% : "Mais on peut quand même dire que les premiers de la liste sont prêts à être eurodéputés et pensent qu'ils ne feront pas plus mal que les eurodéputés actuels !"

Pour sa campagne, le parti dispose d'un budget de 80 000 euros, entièrement financé par les dons et les adhésions. Avec cette somme ils ne pourront imprimer qu'environ 5 millions de bulletins de vote : d'ailleurs, le parti recommande d'imprimer depuis chez soi son propre bulletin, si l'on souhaite voter pour cette liste Espéranto.

