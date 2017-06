Un "parlamentarium" à Strasbourg pour expliquer l'Union européenne

Le Parlement européen ouvre officiellement le 3 juillet un "parlamentarium", un espace interactif pour faire mieux comprendre l'Union européenne aux citoyens.

Des écrans, des bornes, des trombinoscopes de nos eurodéputés, des cartes... Le "parlamentarium", qui ouvre officiellement ses portes lundi 3 juillet dans l'enceinte du Parlement européen à Strasbourg, fait le choix très clair de l'interactivité. D'une pression du doigt, le visiteur y découvre les missions, le budget, le fonctionnement de l'hémicycle, ainsi que ceux de la Commission européenne et du Conseil de l'Union européenne.

Le "parlamentarium" au Parlement européen à Strasbourg, ici en juin 2017 © Radio France - Aude Raso

Le "parlamentarium" au Parlement européen à Strasbourg, ici en juin 2017 © Radio France - Aude Raso

Jeu de rôle et cinéma

"On essaye de capter l'attention des jeunes, commente Daniela Senk, du bureau d'information du Parlement européen. On mise sur les aspects ludiques et éducatifs pour faire comprendre l'Europe." Ces aspects se concrétisent notamment dans un grand jeu de rôle, dans lequel le visiteur se glisse durant deux heures dans la peau d'un eurodéputé au sein de son groupe politique, de sa commission parlementaire et de l'hémicycle. Une séance cinéma à 360° détaille également le travail parlementaire.

Le "parlamentarium" existe déjà à Bruxelles depuis cinq ans, où il a attiré 1,7 million de visiteurs. Celui de Strasbourg n'est en revanche pas en libre accès : pour le parcourir, il fait suivre la procédure d'inscription habituelle qui vous permettra de franchir les portes de l'enceinte.

Jeu de rôle au "parlamentarium" du Parlement européen à Strasbourg, ici en juin 2017 © Radio France - Aude Raso