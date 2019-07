Un Parlement rural se réunit pour faire face à "la fracture territoriale énorme"

Châteauroux, France

"La ruralité, une chance pour la France". Le slogan du Parlement rural est clair : l'objectif est de faire entendre la voix des élus locaux et des habitants en zone rurale. Une France rurale qui se sent oubliée, méprisée même par Emmanuel Macron et le gouvernement. Le Parlement rural a été créé début juin, sous l'impulsion notamment de l'association des maires ruraux de France. Il s'est réuni pour la première fois mardi 9 juillet.

Une réponse au mépris de la ruralité ?

La volonté est de trouver des solutions aux problématiques d'attractivité, de disparition des services publics, de développement du très haut débit pour Internet. Les débats pourraient déboucher sur des propositions de loi. "Tout est décidé de Paris. On concentre tous dans les grandes villes. On est en train d'éplucher les communes rurales. Il y a une nécessité et une urgence, il va falloir qu'on rééquilibre les choses", prévient Denis Durand, maire de Bengy-sur-Craon et président de l'association des maires ruraux dans le département du Cher.

Il y a une fracture territoriale énorme entre les communes rurales et les métropoles, que je surnomme les monstropoles"

Le Parlement rural s'est déjà prononcé sur l'importance de maintenir le dispositif des zones de revitalisation rurale. Des zones qui facilitent notamment l'implantation de petites entreprises, avec des exonérations fiscales non négligeables. Il demande également à l'Etat que les maires donnent leur autorisation avant qu'on ne leur enlève des compétences. "Je souhaite que l'Etat nous traite de la même manière. Il faut qu'un rural ait la même dotation qu'un urbain. Ce n'est pas le cas actuellement et c'est contraire à l'égalité républicaine", tranche Denis Durand. Lui fixe quelques priorités, notamment sur le développement du très haut débit. "Beaucoup de Parisiens veulent vivre à la campagne mais on manque de services. Il faut développer le télé-travail, tout le monde serait gagnant", estime-t-il.