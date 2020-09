Un pas de plus vers l'abandon du projet de nouveau stade à Niort, les Chamois dressent un nouvel obstacle

Le projet du futur stade à Niort devient de plus en plus hypothétique. Ce lundi 28 septembre, on a appris de la bouche du maire Jérôme Baloge que les dirigeants des Chamois niortais veulent finalement garder le dortoir du centre de formation qui se trouve derrière l'actuel terrain annexe. C'est pile là où devait se trouver l'emprise du nouveau stade. Affaire à suivre, mais ça semble toujours aussi mal embarqué.

La communauté d'agglomération du Niortais a validé une étape importante du projet de stade et complexe sportif de la Venise Verte, en décembre dernier. Ce projet prévoit la construction d'un stade de football de 8500 places, la réhabilitation du stade d'athlétisme, une piste de 200 mètres d'athlétisme, une aire de lancer de marteau, mais aussi l'aménagement d'un parvis et de places de stationnement.