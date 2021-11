Un patron de presse mayennais appelle Éric Zemmour à se présenter à la présidentielle

Il vient de signer une tribune sur le site Atlantico avec une centaine d'autres entrepreneurs français. Jean-Baptiste de Guébriant, directeur de publication du groupe Edit Ouest (Courrier de la Mayenne, Haut Anjou etc...), appelle Éric Zemmour à se porter candidat : "Nous l’enjoignons à dissiper cette ambiguïté et à se lancer dans cette bataille électorale décisive" peut-on lire dans ce texte paru samedi intitulé "Non, Zemmour ne parle pas que d'immigration".

105 entrepreneurs signataires

Dans cette tribune, les 105 entrepreneurs demandent au polémiste d'extrême droite de lever les ambiguïtés et d'annoncer sa candidature à la présidentielle de 2022 : "Il pourrait être le meilleur atout pour donner à nos entreprises les moyens de leurs ambition" dit la tribune. Les signataires poursuivent : "Éric Zemmour peut-il donner un nouveau souffle à l’économie française ? Nous pensons que oui [...] Eric Zemmour propose une vision alternative inédite pour nos entreprises : lucide sur les contraintes fiscales et réglementaires subies par tous les acteurs de l’économie, et conscient que le retour de la France parmi les premières puissances industrielles et commerciales passera par un État qui assume le rapport de force inhérent à la mondialisation".

Une tribune en son nom personnel

Contacté, Jean-Baptiste de Guébriant assure avoir signé ce texte en son nom personnel et non en tant que patron de presse. Il précise ne pas savoir s'il votera Éric Zemmour en avril prochain.