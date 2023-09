Pendant quelques heures, le monde aura les yeux rivés sur sa ville. Et Pierre Hurmic a bien l’intention d’être à la hauteur. « Je me suis bien renseigné sur la personnalité de celui que nous recevons. Mieux connaître la personnalité du roi, son engagement très ancien sur l’écologie. J’ai pris du plaisir à découvrir une personnalité en pointe depuis longtemps sur ce terrain qui me tient très à cœur. »

Le fond, plus que la forme. Car Pierre Hurmic assure ne pas trop se focaliser sur le protocole. « Je lui dirai "majesté", je vais lui dire "bonjour" en respectant les termes appropriés en anglais. Même si le roi tient beaucoup à parler français donc je ne veux pas le froisser. Je parlerai aussi la langue de Victor Hugo. Ce n’est pas du théâtre non plus, je sais comment ça va se passer. Il y a un protocole à respecter mais ça ne demande pas des répétitions trop longues. »

"Serai-je plus élégant qu'aujourd'hui ? La réponse est oui"

Le maire écologiste offrira bien sûr un cadeau au roi, « je ne veux pas qu’il apprenne quoi dans la presse », sourit-il. Et annonce que Charles III et lui planteront un arbre dans les jardins de l’hôtel de ville. Sans en dire plus là non plus. Tout comme au sujet de sa tenue vestimentaire. "Serai-je plus élégant qu'aujourd'hui ? La réponse est oui."

Charles III et Camilla seront accueillis en début d’après-midi dans la cour de la mairie et par un chœur d’enfants si la météo, qui s’annonce britannique, le permet. L’ensemble du conseil municipal sera présent, ainsi que quelques personnalités. Moins de cent personnes au total.

Au moment d’aborder une journée importante pour "le rayonnement international de la ville de Bordeaux", Pierre Hurmic avoue sentir monter la pression. « Il ne faut pas banaliser un événement de cette importance. Heureusement qu’il y a du stress, ce n’est pas courant. Oui, il y a un peu de stress. »