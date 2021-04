Une place couverte à la place des Halles de Quimper?

L'avenir des halles de Quimper est un sujet qui déchaine les passions. Sans doute pour des questions d'attachement au patrimoine, mais aussi pour des questions d'économie et de vision de l'avenir de l'hypercentre. La décision sur leur avenir sera prise lors d'un conseil municipal extraordinaire, le 29 avril prochain. Deux scénarios sont en concurrence. Isabelle Assih, maire de Quimper a détaillé la méthode de concertation et de prise de décision et donné quelques éléments sur son projet préféré : la construction de nouvelles halles à 230 mètres des halles historiques et la transformation des anciennes halles en place couverte, avec le maintien de la charpente et des vitrages.

Pour le même budget, des halles et une place couverte

Les deux projets rentrent dans le même budget : 10 millions d'euros. Le premier scénario est une rénovation des halles actuelles, avec une nouvelle verrière qui permettrait de protéger de la chaleur, une salle de réunion. L'aspect extérieur serait à peu près le même. Ce projet nécessite un déménagement transitoire. Étude compris, les futures halles seraient opérationnelles d'ici 4 ans à 4 ans et demi.

Le deuxième scénario, privilégié personnellement par la maire, propose une construction de halles à la Glacière, en face de la librairie Ravy, à proximité de la galerie du Chapeau Rouge. Elles comprendraient 30 échoppes (contre une cinquantaine actuellement dont beaucoup sont vides), un restaurant au premier étage, un tiers lieu et un éventuel toit terrasse. Dans le même budget, une place couverte serait aménagée place Saint François (voir photo de l'esquisse) en gardant la charpente des halles historiques. Elle permettrait d'accueillir des terrasses et des concerts. L'ouverture des halles neuves pourrait s'envisager dans 4 ans et demi à 5 ans.

Isabelle Assih regrette des " pressions" exercées sur les commerçants.

Une commission extra-municipale composée d'une trentaine de personnes travaille sur les deux scénarios, mais aussi sur l'animation des halles. Elle est composée d'habitants de tous les quartiers, de jeunes de la mission locale, de représentants de commerçants des halles et du centre, de l'office de tourisme. Ils seront consultés individuellement sur leur avis concernant les deux projets. Les élus voteront lors d'un conseil municipal extraordinaire le 29 avril. L'ancienne majorité avait organisé un référendum en 2019 où les Quimpérois s'étaient prononcés contre la destruction des halles actuelles. " J'ai moi-même opté pour ce choix dans le référendum", explique Isabelle Assih. "Il n'y avait pas de projet clair et comme d'autres Quimpérois, j'avais choisi la protection du patrimoine."

"Aujourd'hui, il y a deux projets et une concertation", argumente la maire. "En revanche, je regrette les pressions que les commerçants des halles perçoivent dans ce dossier. De fausses informations circulent, notamment sur le coté inondable de la Glacière. Or, toute la zone, y compris celle où se trouvent actuellement les halles est en orange. Il n'y a pas plus de risque dans le deuxième scénario."