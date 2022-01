Un Poitevin de 25 ans démarre une grève de la faim pour alerter sur l'urgence climatique

Ils sont 12 élus et militants écologistes à avoir débuté une grève de la faim ce vendredi 7 janvier 2022, place de la République à Paris. Un jeune Poitevin de 25 ans fait partie de ce collectif. L'objectif de la démarche c'est de pousser les candidats de la gauche, comme Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot à s'unir, afin de gagner la présidentielle, et ainsi mettre en place une politique forte face au dérèglement climatique. La grève doit durer jusqu'au 15 janvier, jour de clôture des inscriptions à la Primaire populaire.

"Quand le GIEC [Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat] nous dit que nous avons 10 ans pour agir, il faut que la gauche gagne cette élection, sinon on va perdre 5 années", explique Arnaud Chambat, le jeune ingénieur Poitevin de 25 ans. "Donc, en fait, on n'a pas le temps d'attendre". "Et puis, je pense qu'on est toute une génération à penser comme moi, et je trouvais cela important de participer à cette grève de la faim pour faire réagir les politiciens de gauche", argumente le jeune homme.

"Cinq ans de perdus, ça serait un crime"

Au total, ils sont douze à faire cette grève de la faim dont notamment l'auteure de 75 ans Anne Hessel, ou encore l'eurodéputé Pierre Larrouturou du parti politique Nouvelle Donne. Pour eux, "il est donc urgent et vital de pousser les candidats de la gauche et de l'écologie à se rassembler pour mettre ces solutions écologistes au pouvoir", peut-on lire dans un communiqué de presse.

"Quand on nous dit que dans 10 ou 20 ans, on n'aura pas d'avenir, que les océans vont monter, qu'il y aura de plus en plus de précarité, etc. Comme si l'avenir était triste et sombre. Et nous, on a envie de leur dire mais là, il y a un avenir enviable, il y a un avenir désirable. C'est possible aujourd'hui. Il faut s'en donner les moyens", optimise le jeune Poitevin.

"Et j'aimerais simplement que les politiciens et les politiques actuels s'en rendent bien compte, et qu'ils arrêtent de jouer avec leur épée de bois dans cette cour de récréation qui commence à être un petit peu triste à regarder". "En fait, ils sont inconscients. Ils disent non à l'Union, mais en fait, ils disent non à la victoire en 2022 et ils le savent. Ils le savent au fond d'eux. C'est de l'inconscience. Ils savent également les enjeux du changement climatique, l'urgence de la justice sociale, la précarité sociale qui est présente en France. Mais pour autant, ils ne font rien. Ce dont on est sûr c'est que la division assurera la défaite", assure le jeune Poitevin au micro de France Bleu Poitou.

