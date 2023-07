Un pont à Nîmes entre souverainistes de droite et de gauche en vue des européennes

Les élections européennes, c'est loin, le 9 juin prochain, mais déjà en coulisses, on s'affaire. Notamment le camp des souverainistes qui organise les 23 et 24 septembre à Nîmes (hôtel Atria) les rencontres de la souveraineté. À la manœuvre, le député LR du Vaucluse Julien Aubert, à la tête de son micro-parti Oser la France (créé en 2017) et Georges Kuzmanovic (ancien conseiller de Jean-Luc Mélenchon), de République Souveraine. Une sensibilité de droite et de gauche, disent les organisateurs, qui veulent échanger sur l'Europe avant d'envisager peut-être une liste commune.

ⓘ Publicité

Chez les souverainistes, on se souvient à droite des grands anciens, comme Philippe Séguin, à gauche deJean-Pierre Chevénement. Mais le souverainisme 2024, il ressemble à quoi ? Julien Aubert est le président d'Oser la France.

loading

Les souverainismes de droite et de gauche dialogueront à Nîmes. © Radio France - L Labastrou

Des journées qui pourraient être un préalable à une liste souverainiste de droite et de gauche le 9 juin prochain. Pourquoi pas, estime Georges Kuzmanovic de République Souveraine.

loading