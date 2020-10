Un permis de construire refusé aux habitants mais accordé au maire de Puissalicon

Michel Farenc, le maire de Puissalicon (nord de Béziers) aurait-il abusé de ses fonctions avant les élections municipales de mars 2020 ? Un de ses terrains agricoles de 16.000 mètres carrés est devenu constructible (début de l'année 2019) avant la fin de son premier mandat. Dans la foulée, l'élu obtient l'autorisation pour y construire sa maison.

Ces autorisations signées de son premier adjoint et validées par le président de la communauté de communes des Avants-Monts suscitent bien des interrogations dans ce village de 1.400 habitants. Une opération financière non-négligeable pour l’intéressé lui permettant ainsi de générer au mieux, une plus-value pouvant atteindre les deux millions d'euros sur un terrain de cette ampleur.

"Je veux déménager et m'installer à côté de mes deux enfants. Je n'ai aucun projet de lotissement. C'est uniquement pour y construire ma maison précise l'élu."

Cette transaction aurait pu passer inaperçu si les permis n'étaient pas donnés au compte goûte à cause d'une clause de restriction sur l'eau (qualitative et quantitative).

"Cette faveur exceptionnelle" est dénoncée par plusieurs habitants. L'un d'entre eux qui se dit être leur porte-parole, a écrit (voir ci-dessous) à deux reprises au Préfet de l'Hérault à l'automne dernier. Les riverains s'interrogent sur la légalité d'obtention de cette délivrance alors que d'autres dossiers de ce type ont été refusés.

Le terrain du maire apparaît en vert ci-dessous. Son projet de construction se trouve sur la partie hachurée à l'extrémité de son terrain.

La délivrance des permis de construire se raréfie dans la commune en raison d'une insuffisance de ressources en eau. Christian Houles, ancien élu à la mairie de Puissalicon est le premier publiquement à dénoncer ce qu'il n'hésite pas à appeler un passe-droit.

Cet ancien élu à l'urbanisme s'est retiré il y a 12 ans de vie politique après deux mandats. Récemment, il a distribué un courrier dans toutes les boites aux lettres de sa commune pour alerter la population après avoir été insulté publiquement dit-il "de collabo" par le maire Michel Farenc".

L'élu ne s'est jamais caché de l'obtention de cette autorisation malgré cette clause restrictive. Son terrain se trouve en bordure d'une parcelle constructible à proximité d'une ligne haute tension. Michel Farenc en aurait d'ailleurs fait écho au cours d'une réunion de quartier. Pourtant, tous les projets de construction hors lotissement sont refusés depuis des années.

''Tout est légal. Je n'ai rien à me reprocher'' dit le maire Michel Farenc

Rares sont les propriétaires de terrain agricole à jouir d'une telle autorisation en raison de ce déficit d'eau potable. Il n'y en aura guère plus dans les années futures précise le maire :

''Le Plan local d'Urbanisme est en cours d'élaboration. On nous accorde peu d’extension. À peine trois hectares. Et nous mettrons en priorité les terrains communaux que nous avons dans un coin du village. Ce sera la seule extension possible sachant qu'il y a des sites qui sont potentiellement constructibles.''