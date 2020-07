Un premier conseil municipal pour le nouveau maire de Coutances, Jean-Dominique Bourdin

Le premier conseil municipal depuis le second tour des élections le 28 juin a été organisé ce samedi 4 juillet à Coutances, après ceux de la Hague et Granville la veille. L'occasion pour le nouveau maire, Jean-Dominique Bourdin, de prendre ses fonctions.

Le nouveau maire de Coutances, Jean-Dominique Bourdin, a été élu ce samedi 4 juillet. Un premier conseil municipal depuis le second tour des élections le 28 juin était organisé dans la matinée.

"Je serai dorénavant le maire de tous les habitants, je veux remercier l'ensemble des électeurs", a déclaré en préambule l'ancien adjoint aux sports, qui prend ses fonctions "avec émotion, gravité et reconnaissance."

Le nouveau maire a plaidé pour "réinventer le mode de gouvernance" avec "la proximité comme valeur essentielle" et plus de démocratie participative. "Je veillerai à ce que les débats soient menés dans le respect des opinions de chacun. Je veux être un élu à l'écoute et disponible pour ses concitoyens."

Plan de relance

Dans les prochains jours, une étude des finances de la commune sera menée pour arrêter le plan pluriannuel d'investissement. Un projet de relance et de subventions pour faire face à la crise du coronavirus devrait être prévu, tout en assurant "la maîtrise de la fiscalité et de l'équilibre budgétaire."

L'ex-candidat de gauche écologique, Jean-Michel Masson s'est également exprimé pour rappeler que "la démocratie ne s'arrête pas aux élections, la crise sanitaire est loin d'être à sa conclusion."

"Face à l'urgence climatique, la lutte contre le tout-voiture, la malbouffe ou les emplois indécents seront notre raison d'être", déclare-t-il, en appelant à éliminer les stéréotypes de genre, accueillir les réfugiés et promouvoir les circuits courts.

Ce vendredi, des conseils municipaux étaient aussi organisé à la Hague et Granville pour désigner les nouveaux maires, Manuela Mahier et Gilles Ménard. Ce sera ensuite au tour ce dimanche de Cherbourg et Saint-Lô pour élire, sauf surprise, Benoit Arrivé et Emmanuel Lejeune a la tête de ces communes.