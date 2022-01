Un premier meeting de soutien à Eric Zemmour en Sarthe

Un premier meeting de soutien à Eric Zemmour était organisé ce vendredi 21 janvier à la Bazoge. Le candidat lui-même n'était pas présent, mais son équipe locale a pris la parole ainsi que certaines personnalités comme Jean-Frédéric Poisson, le président de VIA, la voix du peuple (le nouveau nom du parti chrétien-démocrate), Jacline Mouraud, figure des gilets jaunes et enfin Hervé Rigolot, cadre du mouvement conservateur.

Si le parti revendique 500 adhérents en Sarthe, dans la salle, environ 170 sympathisants du candidat étaient présents, dont de nombreux déçus du Rassemblement national. "Depuis longtemps, je suivais Jean-Marie puis Marine, quand on a tenté pendant X années d'accéder aux plus hautes fonctions et qu'on a pas réussi, il faut laisser la place à ceux qui pourraient y arriver", explique Christian, un retraité. Un peu plus loin, Paul est venu avec sa sœur. "On est issu d'une famille de droite : le père Front national, la mère Front national et dans cette logique-là, nous on a rejoint Eric Zemmour", ajoute cet habitant du Sud-Sarthe, qui travaille dans une entreprise d'énergie renouvelable.

Génération Z

D'autres font valoir les différences entre les candidats : "Sur le plan économique, Eric Zemmour est un libéral, ce que n'est pas de Marine Le Pen", ajoute Yves. "Marine Le Pen est favorable au rétablissement de l'ISF, or je suis farouchement hostile à l'impôt sur le capital, je suis aussi favorable à l'abaissement des droits de succession, ce que propose Eric Zemmour." Mais dans la salle, agitant les drapeaux français laissés sur leurs sièges, on peut également retrouver des abstentionnistes, qui jusqu'à présent n'ont jamais été convaincu par un candidat.

C'est le cas par exemple de plusieurs membres de Génération Z, le mouvement jeune du parti qui revendique une cinquantaine de membres dans le département. "Il est le seul à défendre la France en entière, à vouloir que la France reste la France en stoppant l'immigration invasive", raconte un lycéen sarthois engagé dans le mouvement depuis juillet, avant même l'annonce officielle de sa candidature. "Il ne change jamais de discours, il reste droit et en accord avec ses valeurs, je pense que c'est un grand homme", ajoute une autre lycéenne, un t-shirt "Eric Zemmour 2022" sur le dos.

Faire l'union des droites

Sur scène, les intervenants rappellent les priorités du candidat en insistant notamment sur l'objectif de parvenir à une union des droites. Ils prennent pour symbole la poignée de main entre deux soutiens sarthois : Pascal Gannat, ancien président du groupe RN au conseil régional et Fabien Lorne, ancien membre LR du conseil départementale. "Je ne suis pas un homme de clan", explique celui qui fut vice-président aux finances pendant 16 ans.

Sur scène Pascal Gannat et Fabien Lorne, le premier vient du Rassemblement national et le second des Républicains © Radio France - Raphael cann

"Je pense qu'Eric Zemmour est le seul candidat qui peut rassembler les diverses droites, nous pâtissons depuis des années de ces cloisons artificielles mises à des fins politiques", poursuit Fabien Lorne. "Je pense rester moi-même, mais dans la vie on peut saisir des opportunités, et je pense qu'Eric Zemmour est une opportunité pour notre pays." Le parti compte organiser prochainement des actions d'anciens élus soutenant le candidat, mais aussi au moins un événement par mois et par département.

"Ça peut être un grand défilé de motards, un rassemblement symbolique de tracteurs, un meeting, un événement orienté vers la jeunesse", énumère Philippe Milliau, le coordinateur régional de Reconquête! pour la Bretagne et les Pays-de-la-Loire. "Je vous en fait le pari ce soir, nous serons de loin le premier parti de France au moment de la présidentielle en termes d'adhérents à jour de cotisation."