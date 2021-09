Un premier référendum local à Charleville-Mézières sur le plan de circulation

Les habitants de Charleville-Mézières sont appelés à voter le 28 novembre prochain pour ou contre le "schéma des mobilités participatif et durable". C’est le premier référendum local organisé à Charleville-Mézières.

C’était un engagement du maire de Charleville-Mézières Boris Ravignon durant la campagne des municipales en 2020. Organiser des référendums locaux sur des dossiers qui engagent la vie quotidienne des Carolomacériens sur plusieurs années. Le premier d’entre eux portera sur le schéma des mobilités le 28 novembre prochain.

La décision d’organiser ce référendum a été approuvée par le conseil municipal lors de la séance du jeudi 23 septembre. La question précise adressée aux habitants sera : "Êtes-vous favorable à l'adoption du schéma des mobilités participatif et durable ?".

Pour quoi vote-t-on ?

Parmi les grandes évolutions incluses dans le document : la création de voies ou de pistes cyclables dans la quasi-totalité des rues et l’abaissement de la limitation de vitesse à 30 km/h pour 85% des voies de circulation.

On n'est pas en guerre contre la voiture mais il faut rééquilibrer - Boris Ravignon

L’idée est d’apporter plus de sécurité aux piétons et aux cyclistes. Les grands axes structurants resteront limités à 50 km/h mais des aménagements seront prévus pour que cette règle soit effectivement respectée. "Sur l'avenue de Gaulle par exemple, il y aura des aménagements de traversée pour les piétons, des arbres plantés pour rétrécir les voies afin de faire ralentir les véhicules", détaille Boris Ravignon.

Si le schéma des mobilités est adopté, la vitesse sera limitée à 30 km/h dans 85% des rues de Charleville-Mézières © Radio France - Thibault Delmarle

Le schéma des mobilités prévoit également de réaménager quatre carrefours d’entrée de ville (l’entrée de la rocade avenue De Gaulle, pont des Deux-Villes, place des Droits de l'Homme et rue Forrest-quai Charcot). L’objectif est de fluidifier la circulation de ces carrefours habituellement encombrés aux heures de pointe en créant des ronds-points ou des carrefours à la hollandaise (avec une boucle extérieure cyclable dont les usagers ont la priorité sur les automobilistes).

Le schéma des mobilités promet enfin d’embellir les axes de circulation et d’améliorer l‘accessibilité en aménageant par exemple les trottoirs et les passages pour piétons pour les personnes à mobilité réduite.

Après la concertation, le vote

Ces différentes mesures ont fait l’objet d’une concertation depuis le mois d’avril. 950 habitants ont participé spontanément à l’enquête en ligne. 500 commentaires ont été formulées concernant des lieux précis de la ville sur une carrte interactive. Enfin, 537 volontaires ont participé à des groupes de travail.

Parmi les idées évoquées lors de cette phase de concertation, la création de rues scolaires fera l’objet d’expérimentations : il s’agit d’interdire la circulation automobile devant les écoles à l’heure de l’entrée et de la sortie des cours afin d’éviter les engorgements et le stationnement anarchique.

Pour prendre part à ce référendum, il faut être français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et inscrit sur les listes électorales. Le dimanche 28 novembre 2021, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

Il y a deux conditions à réunir pour que le schéma des mobilités soit adopté. Il faut tout d’abord que la participation s’élève à plus de 50% des inscrits. Et que parmi les votants, le "oui" réunisse au moins la moitié des suffrages. Si le "non" l’emporte, le schéma sera retravaillé, indique Boris Ravignon.