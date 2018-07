Le projet d'aménagement de six tours de la ZAC Bercy-Charenton (12e arrondissement) a été approuvé de justesse lundi par le Conseil de Paris. Cette zone devrait accueillir, d'ici 2030, près de 9.000 nouveaux habitants.

Paris, France

Le Conseil de Paris a voté en faveur du projet d'aménagement de la ZAC Bercy-Charenton dans le 12e arrondissement de Paris. Le vote a été serré. Le projet est passé à cinq voix près. Les écologistes mais aussi la France Insoumise et LR ne sont pas favorables à ce projet. Cette zone est l'une des dernières grandes emprises foncières de la capitale.

Sur Twitter, la maire de Paris Anne Hidalgo s'est félicité du vote

C’était un vote et attendu & décisif. Le #ConseilDeParis vient d’adopter le projet d’aménagement métropolitain du quartier #BercyCharenton! C’est une nouvelle preuve de notre capacité à innover pour l’attractivité de #Paris & l’amélioration du cadre de vie des Parisiens. #Paris12pic.twitter.com/3gGKVl3fmC — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) July 2, 2018

La zone d'aménagement compte 80 hectares dont 18 aménageables. Elle se trouve entre le périphérique et l'échangeur de l'A4. Six tours "écologiques" dont un gratte-ciel de 180 mètres de haut sont prévues. Il y aura 57% de logements sociaux, des équipements publics, des bureaux, des commerces, des hôtels et 13.000 emplois. Un jardin de deux hectares a été imaginé par l'architecte britannique Richard Rogers, concepteur du projet.

"Un projet d'urbanisme délicat qui prend soin des habitants" - Anne Hidalgo

La maire de Paris défend le projet qui prend en compte, dit-elle, la mixité des fonctions de la ville.

Pour son adjoint à l'urbanisme, Jean-Louis Missika, ce "très grand projet" s'inscrit dans ceux qui sont en cours à Paris Rive Gauche et ses futures tours Duo de Jean Nouvel ou la tour Triangle (XVe arrondissement). "Nous devons transformer les portes de Paris en places du Grand Paris", dit-il. Il estime que ce projet améliorera le passage avec la ville de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) en cassant la barrière du périphérique.

La France insoumise dénonce la naissance d'une mini-Défense

La France Insoumise comme les écologistes sont contre ce projet. Les premiers parlent d'une mini-Défense, les seconds dénoncent la "surdensification et la bétonisation".

"Qui oserait prétendre qu'ils rêvent d'un avenir radieux dans une des six tours, coincés entre les voies ferrées, le périphérique et un noeud autoroutier saturé", a lancé Florence Berthout, présidente du groupe LR.

Pierre-Yves Bournazel, député Agir, a demandé en vain une "votation citoyenne" pour "donner la parole aux Parisiens". Les écologistes ont lancé une pétition pour demander un référendum.

Tous les élus ont noté l'absence de transports. Ils demandent une gare du RER D, des bus ou un tramway.