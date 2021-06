Un protocole sanitaire strict dans les bureaux de vote pour le double scrutin de dimanche

Dimanche a lieu le premier tour des élections départementales et régionales 2021. Les mairies organisent leur bureau de vote en espérant avoir un taux de participation correct. Sens de circulation, marquage au sol, ce double scrutin a lieu sur fonds de protocole sanitaire très strict.

La mairie de Fonbeauzard propose deux endroits différents pour voter : la mairie et la salle des fêtes. Ici, dans l'Hôtel de Ville.

Ce dimanche le début du premier tour des élections départementales et régionales 2021 avant un second tour le dimanche 27 juin. Depuis le début de la semaine les mairies s'activent pour préparer les bureaux de vote. La question du protocole sanitaire et de l'abstention se pose. Difficile d'amener les gens aux urnes sur un scrutin où il est parfois complexe de comprendre les enjeux qui découlent de ces élections aux yeux du grand public.

Double scrutin, protocole sanitaire... ce qui vous attend aux urnes

Cette année, deux contraintes sont apparentes : un double scrutin départemental et régional ainsi qu'un protocole sanitaire strict à respecter. En mairie de Fonbeauzard, au nord de Toulouse, le bureau est prêt, marquage au sol, trois isoloirs et donc trois personnes en simultané aux urnes. Dans cette commune de 3 000 habitants, 2 200 personnes seront répartis sur deux bureaux de vote pour limiter les attroupements, le premier à la mairie, le deuxième dans la salle communale.

"Normalement, il est recommandé qu'on ne touche aucun document. Il faudra présenter sa carte électorale et sa carte d'identité. La seule chose, c'est la signature qui sera obligatoire pour l'électeur. On nous demande d'éviter les contacts avec les et les différents documents que peuvent nous présenter les électeurs" explique Robert Grimaud le maire de Fonbeauzard.

Dans un premier temps, il vous sera demandé de voter pour les élections départementales, déposer votre choix et enchaîner avec les élections régionales, tout en respectant le sens de circulation.

A Fonbeauzard, il y a un isoloir pour chaque scrutin. © Radio France - Louis Fontaine

Pour voter, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte électorale. Le bureau de vote ouvre à 8h. Il ferme à 18h, mais dans certaines villes, cet horaire peut être repoussé jusqu'à 20h. Afin d'éviter tout contact avec les employés de mairie, il est conseillé à chaque votant d'apporter son propre stylo pour la signature.