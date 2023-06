Un rassemblement à Pau ce jeudi contre la venue de Robert Ménard

Des casserolades ce jeudi après-midi, à 14h30 devant le palais Beaumont de Pau, à l'appel de l'intersyndicale (CGT, FSU, Solidaires, Fo ) et des étudiants du "Mouvement du 22 mars". Ils profitent de la venue du maire de Pau pour protester contre la réforme des retraites, mais surtout contre la venue de Robert Ménard. Le maire de Béziers, proche de l'extrême droite, participe à un colloque organisé par l'université de Pau et présidé par le professeur de droit Denys de Béchillon. Un colloque avec pour thème "la politique contre le droit” et qui réunit une quinzaine de personnalités allant de la gauche à l’extrême droite.

L’université ne doit pas être “le porte-voix de l'extrême droite”.

Pour le secrétaire de l'union locale de la CGT à Pau, on ne débat pas avec l'extrême droite. “Nous manifestons pacifiquement dans le respect de la démocratie”, assure Dimitri Desurmon. Alan Poirot, vice-président, étudiant de l'université de Pau, et membre du mouvement du 22 mars, estime pour sa part que Robert Ménard n’est pas un personnage “anodin de l'extrême droite”. Il rappelle qu’il a été plusieurs fois critiqué pour ses positionnements lors du fichage de certaines ethnicités ou encore ses prises de position contre le mariage pour tous. “Nous sommes contre le fait que l’université soit le mégaphone de cette voix là”, conclut-il.

"Je ne crois pas être plus extrémiste que François Bayrou", Robert Ménard

De son côté Robert Ménard juge que ce sont ses opposants de gauche qui entravent la démocratie en protestant contre sa venue. Il ne se dit pas d'extrême droite, et n'hésite pas à provoquer le maire Modem de Pau en affirmant qu’il ne “se considère pas plus extrémiste que François Bayrou”.

L'organisateur du Colloque, Denys de Béchillon, professeur de droit à l'université de Pau, mais aussi ex-colistier de François Bayrou aux dernières municipales, se défend de faire entrer l'extrême droite à l'université. Il rappelle que parmi la quinzaine de personnalités invitées, certaines viennent de gauche comme le député LFI Ugo Bernalicis, ou l'ancienne garde des Sceaux Nicole Belloubet.

Au contraire, l'événement va selon lui permettre de mieux combattre les idées de Robert Ménard. “Je veux donner la parole aux gens qui sont représentatifs d’un discours politique qui se généralise à l’ensemble de l'espace politique, aux extrêmes, mais aussi au centre de cet espace et notamment au parti Les Républicains", explique-t-il. Le juriste assure vouloir “parler avec ces gens-là, comprendre ce qu’ils disent, l'analyser, et le combattre”. Denys de Béchillon ajoute par ailleurs que "le discours contre l’état de droit porté par Robert Ménard est dangereux” et “régressif”.