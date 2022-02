Plus de 150 personnes rassemblées contre le racisme ce samedi à Clermont-Ferrand

Plus de 150 personnes étaient réunies Place de Jaude à Clermont-Ferrand ce samedi 19 février. Objectif, dénoncer une série de tags racistes observée en ville ces dernières semaines. Un rassemblement à l'initiative du collectif Nous Aussi 63 qui promeut l'égalité entre tous les citoyens et l'inclusion des "minorités visibles".

Une parole raciste libérée

Le collectif estime qu'à l'approche de l'élection présidentielle "la parole raciste libérée a ainsi produit ses fruits à Clermont-Ferrand avec une série d'inscriptions racistes". Ce fut le cas au Jardin Lecoq et sur le viaduc Saint-Jacques où il était inscrit "la France aux français" ou "africains dégagez". Des inscriptions qui ont choqué Axelle Mengué, trésorière de l'association Afrique Horizons : "On a eu un sentiment de haine en lisant ces tags. C'est une discrimination nouvelle dans une ville qui m'a accueilli il y a plus de 20 ans".

150 personnes à la manifestation contre le racisme à Clermont-Ferrand © Radio France - Thomas Loret

Et de citer aussi une dizaine de bâtiments universitaires ciblés par ce type de messages. Ce fut le cas pour sur le Campus des Cézeaux, sur la façade de l'école d'ingénieurs Polytech où l'on pouvait lire en lettres rouges "mort aux p*tes à nègres" début février. La récurrence de ce type de dégradations à caractère raciste et haineux à Clermont-Ferrand inquiète.

La mobilisation du collectif Nous Aussi 63 se veut une réponse forte face à ce type d'incidents. Plus globalement, c'est la banalisation de la parole raciste et discriminante qui est dénoncée. "Nous nous rassemblons pour dire stop aux discriminations et oui au vivre ensemble. Oui à la liberté d'expression, mais on doit être là pour répondre" souligne Samuel El Bakali, président du collectif Nous Aussi 63.

150 personnes sur la place de Jaude de Clermont-Ferrand pour dire non au racisme © Radio France - Thomas Loret

Deux blessés en marge du rassemblement

Alors que les représentants des diverses associations présentes tenaient leur discours au micro, une légère agitation s'est emparée de la foule. Deux jeunes hommes ont été blessés, l'un au nez, l'autre à l'arrière du crâne. Selon les témoins, un petit groupe de personnes aurait commencé à encercler le groupe de manifestants. Des coups ont été échangés avec ces militants qualifiés d'extrême droite. Dépassés en nombre, ces derniers auraient rapidement pris la fuite.