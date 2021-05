Un rassemblement de l’ultra-droite suscite la polémique dans les Pyrénées-Orientales

Vous n'êtes pas les bienvenus ! Voilà, en substance, le message que la maire d'Amélie-les-Bains adresse aux militants du groupe d'extrême-droite Egalité et Réconciliation. Comme en 2019, le mouvement fondé par l'idéologue Alain Soral a prévu d'organiser son université d'été du 11 au 17 juillet, sur un terrain privé, à proximité de la station thermale.

"Nous n’avons aucun moyen légal de nous y opposer malgré les déboires judiciaires de l’intéressé suite à ses déclarations, sa gestuelle aux relents nazis et ses appels aux armes", réagit la maire d'Amélie-les-Bains Marie Costa. "Cette impuissance d’action n’est pas pour autant un consentement sans réaction. Quelles que soient nos appartenances idéologiques, l’appel à la haine raciale et le négationnisme doivent rester des lignes jaunes (...). Restons debout. Ne laissons pas faire."

"Bienvenue dans les Pyrénées-Orientales en juillet 2021 !", ironise le comité Vigilance antifasciste 66 dans un communiqué, en rappelant que le département doit aussi accueillir le congrès national du Rassemblement National les 3 et 4 juillet à Perpignan.

Sur son site Internet, Egalité et Réconciliation précise que son université d'été se déroulera sur 5 jours et 6 nuits, "en immersion totale (hébergement sur place en yourte ou en dôme) dans un environnement paisible, naturel et préservé". Au programme : petites marches, randonnée, exercices physiques et 25 heures de cours assurés notamment par Alain Soral, "en distanciel".

Déjà en 2019, la tenue de l'université d'été du groupe d'extrême-droite à Amélie-les-Bains avait provoqué une levée de bouclier. Une soixantaine de militants politiques, de syndicalistes et de gilets jaunes avaient manifesté devant la sous-préfecture de Céret.

