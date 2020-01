Un rassemblement monstre se prépare à Perpignan pour la possible visite de Carles Puigdemont

Perpignan, France

Désormais reconnu en tant que député européen, avec une immunité parlementaire, Carles Puigdemont devrait effectuer très vite son premier déplacement en Catalogne; en l'occurrence en Catalogne française, à Perpignan. La date précise n'a pas encore été fixée, mais dans l'entourage de l'ancien président catalan, on évoque le mois de février ou bien le mois de mars. Le leader catalan viendrait dans les Pyrénées-Orientales pour célébrer les récentes victoires judiciaires et dénoncer la répression de l'Espagne.

Les Catalans du sud attendus très nombreux

Comme les Catalans favorables à l'indépendance n'ont pas vu Carles Puigdemont depuis plus de 2 ans, on s'attend à une très forte mobilisation. Des dizaines de milliers de personnes, peut-être plus de 100 000 devraient converger des quatre coins de la Catalogne, franchir la frontière, pour venir témoigner leur soutien à Carles Puigdemont. La radio publique catalane (Catalunya Ràdio) évoque l’événement populaire le plus important dans l'histoire récente de la Catalogne-nord.

La mairie de Perpignan propose un site

Sollicité par l'entourage du leader catalan, le maire de Perpignan Jean-Marc Pujol s'est dit, sur France Bleu Roussillon, favorable à cet événement, proposant le parking du parc des expositions pour accueillir le rassemblement. Reste à savoir si une manifestation d'une telle ampleur organisée par les indépendantistes catalans sera autorisée par la préfecture des Pyrénées-Orientales, au risque de provoquer la fureur de Madrid.