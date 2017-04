Un record d'indécis ? Non, ce sont les instituts de sondage qui cherchent à se protéger

Les sondages annoncent un record d'abstentionnistes dimanche et nombre d'indécis inédit.

Un français sur trois ne sait pas encore pour qui il va voter dimanche. 32 % des français se disent indécis. Un niveau record ? Pas tant que ça selon Jean-Yves Dormagen, politologue à Montpellier.

Les abstentionnistes et les indécis auront en main les clés du scrutin. Une abstention qui s'annonce autour de 30 % ( étude Ifop), comparable à 2002, alors que traditionnellement, la présidentielle est l'élection qui mobilise le plus. On avait atteint un tout petit moins que 80 % en 2012, au premier tour.

L'indécision touche environ un tiers des électeurs. Elle est plus ou moins importante selon le candidat. Marine Le Pen et François Fillon bénéficie de l'électorat le "plus stable". Mais les écarts se resserrent avec Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.

Le nombre d'indécis, c'est une assurance tous risques pour les instituts de sondage Jean-Yves Dormagen , politologue à Montpellier

Sauf que le politologue montpelliérain Jean-Yves Dormagen, invité de France Bleu Hérault estime lui qu'il n'y a pas vraiment plus d'indécis, mais que les instituts de sondages cherchent à se protéger d'éventuelles surprises.