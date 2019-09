Un référendum sur Facebook sur l'avenir de La Poste à Abbeville

Abbeville, France

Les habitants d'Abbeville sont appelés à se prononcer sur l'implantation des bureaux de poste dans leurs communes. Un vote est lancé sur la page Facebook de la ville pour dire si oui ou non ils acceptent les propositions de la mairie pour éviter une fermeture pure et simple du bureau de la rue Saint Vulfran.

"La question est d'avoir une proposition globale sur le maillage territorial de La Poste" explique le maire d'Abbeville, Nicolas Dumont. "On aurait préféré maintenir le bureau de la rue Saint-Vulfran dans sa forme actuelle et implanter des bureaux de poste partout mais ce n'est pas le choix de l'entreprise. Nous avons essayé d'obtenir d'autres propositions de la Poste et ce sont celles-là qui sont soumises aux Abbevillois."

Si les propositions sont refusées, "rien ne bougerait, mais il faudra s'attendre à ce que les horaires du bureau de la rue Saint-Vulfran soient progressivement réduits, avant une fermeture du bureau" prévient le maire.

Tous les abbevillois peuvent voter sur Facebook ou dans des bureaux répartis dans la ville : à la maison d'accueil du quartier Aubépines, à celle de l'Espérance, dans les maisons de quartier des Provinces et de Menchecourt, au pôle événementiel de la chaussée de Rouvroy et à l'hôtel de ville.

Le "travail est en cours" pour les élections municipales.

Nicolas Dumont ne sera pas candidat à sa succession lors des prochaines élections municipales en 2020. Pour le moment, il n'a pas encore annoncé son soutien à une liste alors que son adjoint à la culture, Aurélien Dovergne, pourrait présenter une liste d'union gauche, droite et LREM. "Ce qui compte, c'est le projet. Ce travail est en train de se faire avec des membres de l'équipe municipale sortante avec plusieurs adjoints, mais qui rassemblera aussi plus largement que l'équipe municipale sortante. Mon choix sera surtout celui du projet pour la ville et celui d'éviter les extrêmes et le populisme à Abbeville."