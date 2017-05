"Un rêve fou qui s'est réalisé" : les partisans d'En Marche à Nancy fêtent la victoire d'Emmanuel Macron

Les partisans nancéiens d'Emmanuel Macron fêtent la victoire du candidat d'En Marche dans un café de la place Stanislas. "C'est un rêve" qui se réalise, reconnaît la référente d'En Marche en Meurthe-et-Moselle, mais aussi une responsabilité.

Le visage d'Emmanuel Macron ne s'était pas encore affiché sur leur écran de télévision que certains criaient déjà "On a gagné !" Réuni comme au premier tour dans un café de la place Stanislas à Nancy, les partisans du mouvement En Marche en Meurthe-et-Moselle ont célébré la victoire de leur candidat à la présidence de la République ce dimanche, mais encore plus nombreux qu'il y a deux semaines.

La victoire d' Emmanuel Macron avec ses soutiens à #Nancy #presidentielle2017 pic.twitter.com/qvB3enMJNX — Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) May 7, 2017

Un sentiment de responsabilité, la construction d'un dialogue et d'un rassemblement" - Carole Grandjean, référente du mouvement En Marche en Meurthe-et-Moselle

Les soutiens d'Emmanuel Macron rappellent que leur mouvement s'est mis en marche il y a seulement un an. "Il y a un an, c'était un rêve fou", confie la référente du mouvement En Marche en Meurthe-et-Moselle, "ce soir il s'est réalisé". Carole Grandjean reconnaît cependant que cette victoire est le fruit d'un front républicain. Elle estime que la réussite du candidat d'En Marche appelle "un sentiment de responsabilité, la construction d'un dialogue et d'un rassemblement".