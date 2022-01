Un revenu de base jeunes sans conditions, c'est l'aide souhaitée par le Département de Haute-Garonne

À l'occasion de la journée spéciale France Bleu "Avoir 20 ans en 2022", France Bleu Occitanie reçoit Arnaud Simion, vice-président du Conseil départemental de la Haute-Garonne en charge de l'action sociale de proximité.

Vous n'avez pas vingt ans, évidemment, mais vous êtes en charge du revenu de base pour les jeunes que le président socialiste Georges Méric veut mettre en place dès mars prochain. Le préfet n'a toujours pas validé cette délibération. Est ce que vous avez bon espoir ? Quelles sont vos infos ?

Je n'ai pas d'infos particulières et j'ai bon espoir, effectivement, que cette expérimentation du revenu de base puisse voir le jour en Haute-Garonne.

Mais ça fait des années que le Parlement bloque. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette fois-ci, ça pourrait passer en Haute-Garonne ?

Ça fait effectivement trois, quatre ans. Il y a eu une proposition de loi des élus et des parlementaires socialistes et de gauche et ce point a été balayé par la majorité du Parlement. J'ai envie de dire "que de temps perdu !" Ça fait quatre ans effectivement qu'on a que 18 départements ont fait cette proposition.

Et durant ces quatre ans, vous savez tous, il y a eu la crise sanitaire et on est confronté à une génération qui a été abîmée par la crise sanitaire et la pandémie. Elle a forcément renforcé les inégalités et les fragilités de la société française. Et elle a lourdement touché les jeunes. Il y a quand même 30% des jeunes qui ont renoncé aux soins. Les moins de 30 ans, qui représentent 35% de la population française, représentent près de 50% des personnes les plus pauvres.

Je rappelle quand même en quelques mots, jusqu'à 500 euros versés chaque mois aux 18-24 ans. Cet argent, il doit leur servir à quoi à ces jeunes ?

Il doit leur servir à pouvoir subvenir à leurs besoins les plus primaires, manger. Il ne faut pas croire que les choses sont complètement rentrées dans l'ordre. On a tous vu et on voit encore les files d'attente des étudiantes, des étudiants, des jeunes devant les réseaux de banques alimentaires.

Il va aussi servir à pouvoir payer leur loyer. Il va servir également à pouvoir payer leur connexion.

Est-ce que vous allez regarder ce qu'ils touchent déjà comme aide sociale ?

Il y a des dispositifs qui existent, mais le revenu de base, c'est pas un dispositif catégoriel ou sectoriel d'aide sociale, c'est un revenu qui est destiné à l'ensemble des publics en fragilité. Vous savez, le président Méric a une formule que je trouve assez symboliquement importante. Il dit tout simplement : "Le revenu de base est un projet de décence humaine et un projet d'intégration républicaine."

Vous allez sélectionner 1.000 jeunes pour cette expérimentation. Ce sera du pur hasard. Vous allez chercher certains profils particuliers ?

C'est un tirage au sort qui est aléatoire. Là, je suis en capacité de vous dire qu'il y a plus de 2200 jeunes qui se sont déjà portés volontaires et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à mi-février. Et effectivement, nous allons tirer au sort du groupe puisque nous faisons une expérimentation qui est aussi scientifique, avec l'aide notamment de l'université et de la chaire Bernard-Marie de Sciences-Po, qui permet de mesurer les effets du revenu de base de groupe. Un groupe de tests et un groupe de contrôle. Le groupe de tests, c'est celui qui va toucher le revenu de base et le groupe de contrôle, celui qui ne l'aura pas. Et on va pouvoir ainsi scientifiquement mesurer les effets.

Est-ce que ce sera un donnant-donnant ? Est-ce que, comme vous l'aviez dit au départ, les bénéficiaires de ce revenu devront en contrepartie avoir un engagement associatif, par exemple ?

Non. L'engagement que nous demandons, c'est un engagement. C'est déjà un engagement. La contrepartie, c'est de participer à l'étude, d'accepter de répondre à l'enquête des chercheurs et celle aussi d'ouvrir un compte bancaire. Vous savez, il y a des raisons un peu philosophiques et politiques qui vous ont convaincu qu'il ne fallait pas de contrepartie parce que la contrepartie renvoie à une image a priori suspicieuse de ce que devrait faire toujours les plus pauvres.

Parce que le président va lui lancer début mars le revenu d'engagement pour les jeunes sans formation à l'emploi. Et là, il y aura une contrepartie demandée.

Oui, toujours. On n'est pas du tout sur cette proposition que l'on fait puisque le revenu d'engagement proposé par Emmanuel Macron n'est ni plus ni moins qu'un renforcement de la garantie jeunes qui avait été proposée d'ailleurs par François Hollande.

Est-ce que c'est de l'opportunisme politique à quelques semaines de la présidentielle ?

Je laisse les auditrices et auditeurs juger. Ce que je vous dis, moi, c'est que depuis quatre ans, les conseils départementaux de gauche et les parlementaires de gauche demandent l'expérimentation d'un revenu de base. Que de temps perdu !