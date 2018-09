Doubs, France

Une taxe sur les transferts des sportifs professionnels... C'est la proposition de loi du sénateur du Doubs, Jean-François Longeot. Le sénateur de l'Union centriste vient de la transmettre à la nouvelle ministre des sports Roxana Maracineanu ce vendredi. Cette taxe permettrait de soutenir les clubs amateurs, confrontés à des difficultés de budget de plus en plus importantes, "notamment en milieu rural" déplore Jean-François Longeot.

Des difficultés qui ne feront que s'accentuer avec la baisse de la dotation du Ministère des Sports, annoncée récemment par le Premier ministre, Edouard Philippe. Mais Jean-François Longeot refuse "de se lamenter en disant qu'on ne trouve plus d'argent pour alimenter les clubs amateurs et pour les aider".

Alors le sénateur du Doubs propose de taxer les transferts des sportifs professionnels "dès lors qu'ils dépassent un certain montant". Et cette taxe, Jean-François Longeot l'imagine à hauteur de "5% sur les transferts entre clubs professionnels". Elle serait ensuite reversée au Comité national olympique et sportif, "ce qui ferait quand même une masse d'argent importante pour les clubs amateurs qui ont plein de difficultés pour boucler leur budget, effectuer des déplacements et avoir à assurer l'encadrement des jeunes dans les écoles sportives".