Un soutien ministériel pour Eric Alauzet, le candidat LREM à la mairie de Besançon

Besançon, France

Encore un ministre en visite à Besançon, à un mois et demi des élections municipales 2020 (15 et 22 mars)... Dans la foulée de la venue très médiatisée, ce vendredi dans le quartier de Planoise, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez : c'est Marc Fesneau qui était présent ce samedi dans la capitale comtoise. Le ministre auprès du Premier Ministre, chargé des Relations avec le Parlement est venu soutenir la campagne d'Eric Alauzet, le candidat LREM à la mairie bisontine.

Une visite très sobre, en toute discrétion qui s'est déroulée dans une salle feutrée d'un hôtel du centre-ville où étaient conviés seulement une quinzaine d'acteurs économiques de l'agglomération de Besançon, aux côtés d'Eric Alauzet et du ministre.

Je ne suis pas venu faire deux photos, serrer la main des gens et repartir" - Marc Fesneau

Au total, environ deux heures d'échanges et de dialogue, plutôt qu'un traditionnel grand meeting de campagne. Un choix revendiqué par Marc Fesneau : "J'assume le fait d'être non académique sur ma façon de faire campagne. La politique en assez des bateleurs, elle a besoin de gend qui font, des faiseurs et c'est le cas d'Eric aussi". Le ministre chargé des Relations avec le Parlement précise également que "si on veut respecter les gens avec qui on dialogue, il ne faut pas les mettre en scène... Je ne suis pas venu faire deux photos, serrer la main des gens et repartir".

LIRE AUSSI : Eric Alauzet poursuivi par des manifestants à Besançon: le député LREM témoigne

Après Eric Alauzet à Besançon, ce samedi, Marc Fesneau s'est rendu dans l'après-midi à Montbéliard pour y apporter son soutien à Denis Sommer, le candidat LREM pour les municipales.