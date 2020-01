Un spécialiste de la sécurité routière à la tête de la Préfecture de l'Yonne

Auxerre, France

Henri Prévost 55 ans, a des attaches familiales avec la Bourgogne. C'est un spécialiste de la sécurité routière, il a notamment dirigé l'agence nationale de traitement automatisé des infractions pendant 5 ans après avoir eu des responsabilités auprès du délégué à la sécurité routière pendant 5 ans également en tant qu'adjoint et chef de service.

Une situation préoccupante dans l'Yonne

Depuis 4 ans les accidents sont de plus en plus en graves sur les routes de l'Yonne. Avec 41 morts en 2019 dans l'Yonne et près de 300 blessés, Henri Prévost entend mener de nouvelles actions de préventions : " je pense d'abord aux victimes et à leurs familles. L'accidentologie est préoccupante dans le département . Il est déterminant de changer de comportement . Nous lancerons de nouvelles opérations de prévention et de nouveaux contrôles ."

Un groupe travail sur la D 943

L'un des points noir sur les routes de l'Yonne est la D 943 où deux jeunes ont trouvé la mort à Noël. Le nouveau préfet va superviser un groupe de travail consacré à ce tronçon bordé de platanes : " Ce groupe de travail examinera les causes de cette répétition d’accidents et voir comment résoudre ce point noir . On associera tous les acteurs locaux, les usagers et le gestionnaire de voirie pour trouver des solutions adaptées, sans à priori."

Toutes les solutions seront envisagées dans la concertation assure donc le Préfet qui se veut un homme d'écoute, de la suppression de platanes, à la pose de glissières de sécurité ou la mise en place d'un contournement .

Situation préoccupante dans l'Yonne Copier