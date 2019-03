Un stand tenu par des femmes portant le voile islamique interdit à Béziers

Béziers, France

Le palais des congrès de Béziers organise pendant deux jours, ce vendredi et samedi, le salon de la femme et du bien-être. Une quarantaine de stands ont été sélectionnés pour cette première édition. La veille de l'ouverture, la ville a demandé à l'un des prestataires de quitter les lieux au prétexte qu'il était tenu par des femmes voilées. La municipalité, organisatrice de l’événement, a découvert que ces dernières avaient l'intention d’organiser un défilé de femmes voilées.

"Nous avons pris la décision d’interdire l’ouverture de ce stand."

Mis en cause, "l’Atelier de la Robe", une jeune entreprise narbonnaise spécialisée dans le mariage et les festivités, n’a pas apprécié et à l’intention de déposer un recours. Elle avait précisé présenter des tenues de soirée. Dans son "book" envoyé lors de sa candidature, l’entreprise n’aurait pas fait écho de la présence de mannequins dont le visage serait voilé. C'est au moment des vérifications techniques et des essais qu'elles ont défilé voilé, précise la ville.

Aucune photo de femme voilée sur le document remis à la ville, précise Robert Ménard

C'est la négation du combat des femmes, de la dignité et de toutes les valeurs de la République dit Robert Ménard Copier

"Il est inacceptable qu’à l’occasion d’un salon consacré aux femmes qui, de plus, coïncide avec la Journée internationale des femmes, de tolérer une telle manifestation contraire aux valeurs françaises de liberté et d’émancipation, indique le maire de Béziers. Le port du voile islamique est incompatible avec le thème du salon et frise la provocation quand on pense à toutes ces femmes qui, partout dans le monde, se battent, parfois au péril de leur vie, pour ne pas le porter. La défense des valeurs de la civilisation française ne peut souffrir d’aucun accommodement avec ce genre de pratiques qui relèguent la femme dans un état de soumission contraire aux valeurs de la République."

et d'ajouter : "Pour l'affaire Décathlon, la mobilisation était ni de gauche ni de droite. Personne ne voulait du foulard islamiste pour faire la course à pieds. Le foulard n'a pas sa place également au salon du bien-être, encore plus le jour de la fête internationale des femmes."

Le podium installé au Palais des congrès de Béziers pour les défilés de mode © Radio France - Stéfane Pocher