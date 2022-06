Législative 2022 : un taux record d'abstention en Isère pour le 1er tour

Depuis 8h, les Isérois peuvent aller voter, mais il n'y avait pas foule. Dans le 2e bureau des Jardins de ville de Grenoble, un flux régulier, mais ténu a défilé dans l'isoloir. Une situation qui faisait craindre aux assesseurs et à Nathalie, la présidente du bureau "un après-midi désertique".

Un taux historiquement bas

Les chiffres confirment cette crainte : le taux de participation est historiquement bas. Le plus bas depuis la création de la Ve République, en 1958. Le chiffre d'abstention devrait s'établir autour des 52,3%. Et l'Isère ne fait pas exception à la règle.

C'est aussi un taux de participation plus bas que le premier tour de la présidentielle. Nathalie était déjà présidente du bureau de vote à ce moment là et confirme : "On avait quasiment le double de participation à midi lors de l'élection présidentielle."

Ras-le-bol

Alors comment expliquer cette participation extrêmement basse ? "Un ras-le-bol", selon Yann, 49 ans. Il n'avait pourtant jamais manqué une seule élection depuis qu'il a l'âge de voter, "mais cela faisait une dizaine d'année que j'y allais moins convaincu."

Chez les jeunes aussi, les élections législatives n'ont pas la cote : Julia avait prévu d'aller voter, mais rejointe par son ami Vincent, ils ont finalement préféré visiter le musée d'histoire naturelle. "On a été pris par le temps, je pense. Et puis de toute façon, les élections sont un peu jouée dans nos circonscriptions. Donc ça nous semblait plus important de passer du temps ensemble", explique Vincent. Pourtant, le jeune de 19 ans reconnaît : "Je trouve que les élections législatives, c'est important. Presque plus important que les élections présidentielles."