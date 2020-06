Déconfinement : un tiers des lycéens de PACA de retour en classe ce mardi 2 juin

30% des élèves de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont de retour dans les lycées. Chiffre dévoilé ce mardi matin par Renaud Muselier, président de la région PACA sur France Bleu Azur. Il s'agit d'une estimation en ce jour de rentrée dans les lycées.

Dans les Alpes-Maritimes, 52 lycées rouvrent après quasiment trois mois de fermeture : 35 lycées (publics et privés d'enseignement général et technologique) et 17 lycées professionnels. Soit la totalité des établissements. Depuis le 28 mai et l'annonce de réouverture, les lycées ont été désinfectés tout le week-end et totalement réorganisé. Et les contraintes sanitaires sont lourdes.

"La seule chose qui est importante à mes yeux c'est qu'il n'y ait pas de rupture scolaire. Moi je suis pour la vie, je suis pour un retour à la vie, un retour à la liberté, les lycéens ont envie de retrouver leurs copains." (Renaud Muselier)

Le président de Région évoque aussi les mesures barrières dans les lycées, qui ne ressemblent pas à ceux "d'avant" le confinement. Les élèves ont un masque, une table à leur nom et ne bougent plus. Fini les classes du début de l'année, les élèves ont été re-mélangés. Pas de récréation, pas le droit de se déplacer dans l'établissement, il faut une autorisation pour aller aux toilettes.

Les élèves ont face à eux des professeurs masqués qu'ils ne connaissent pas forcément et surtout il n'y a pas plus de 15 élèves par classe. En terminale, les élèves présents sot sélectionnés : priorité pour sont ceux qui n'ont pas eu la moyenne aux deux premiers trimestres.