Un timbre pour fêter le centenaire du département du Territoire de Belfort

Le Territoire de Belfort et l'Amicale Philatélique de l'Est-Belfort ont révélé ce mardi le visuel du timbre réalisé pour célébrer le centenaire du Territoire de Belfort. Le timbre sera vendu en mars et met en scène le Lion de Belfort, ainsi que les locaux du conseil départemental.

Dans le cadre des festivités mises en place par le conseil départemental du Territoire de Belfort pour fêter le centenaire du département, un timbre a été présenté ce mardi. Le timbre, vendu au prix d'1,16 euros, représente le Lion de Belfort, sa citadelle, ainsi que l'hôtel du département. La Poste l'a tiré à 705 000 exemplaires et va l'émettre à partir du 14 mars, mais il sera disponible en avant première le 11 mars en se rendant sur le site du conseil départementale, ainsi qu'au Fort de Meroux-Moval les 12 et 13 mars.

L'histoire du Territoire de Belfort trouve son origine en 1870

Le conseil départemental organise une série d'évènements pour rappeler la création du Territoire de Belfort il y a 100 ans. Dans un communiqué, le département rappelle les origines de sa création : "En 1870, lors de la guerre franco-prussienne, Belfort, qui fait partie intégrante du Haut-Rhin, se retrouve en première ligne. La citadelle de Belfort, défendue par le colonel Denfert-Rochereau résiste 103 jours aux assaillants, même après la défaite de la France. Le 10 mai 1871, le traité de Francfort met fin au conflit. L’Alsace et une partie de la Lorraine sont cédées aux Allemands, mais en raison de leur héroïsme et de leur bravoure, Belfort et 105 communes sont les seules parties de l’Alsace à demeurer françaises".

Le département devient officiellement département en 1922

C'est seulement en 1922 que le Territoire de Belfort devient un département à part entière. En effet, à la sortie de la guerre de 14-18 "l’Alsace réintègre la France mais Belfort, qui avait évolué administrativement de façon bien différente, ne rejoint pas le Haut-Rhin. En janvier 1921, Edmond Miellet, député de la ville, défend alors la création d’un département de Belfort s’appuyant sur des arguments démographiques, économiques, administratifs, patriotiques mais aussi linguistiques. La proposition est adoptée par le Parlement en décembre 1921, il faudra toutefois attendre le 11 mars 1922 pour que le Territoire de Belfort naisse officiellement".

