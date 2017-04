L'idée originale d'un Toulousain pour inciter les électeurs à voter à la présidentielle

Laurent Maffre lance un projet citoyen pour inciter les électeurs à se mobiliser pour l'élection présidentielle. Son projet "Une bouteille à la France" est bien accueilli dans les rues de Toulouse.

Vous avez peut être vu des bouteilles en verre posées ce samedi après-midi place Saint-Georges au centre-ville de Toulouse ? C'est le projet citoyen de Laurent Maffre, un Toulousain de 27 ans. Dans un message rédigé sur une feuille de papier et roulé dans une bouteille il incite les électeurs à se mobiliser dans quinze jours pour l'élection présidentielle.

Voter coûte que coûte

Le projet de Laurent Maffre s'appelle " Une bouteille à la France". À l'image d'une bouteille jetée à la mer, ce Toulousain explique qu'il est parti de zéro pour lancer son projet citoyen " La bouteille c'est une image symbolique pour lancer mon projet. ll faut aller voter, chacun a ses propres raisons, même si on ne se reconnaît pas forcément dans un des candidats il faut voter pour l'acte citoyen".

Chaque bouteille positionnée au sol contient le message citoyen de Laurent Maffre. Les passants qui le souhaitent sont alors invités à se servir et à découvrir le message du toulousain. Des dizaines de personnes ont joué le jeu ce samedi après-midi à Toulouse "c'est vraiment une super idée, on voit que les jeunes s'investissent dans la politique" dit avec beaucoup d'enthousiasme Sophie, "c'est quelqu'un qui a envie qu'on vote pour des convictions, pour ce qu'on croit vraiment, pas contre l'un ou contre l'autre et je pense que c'est l'avenir" témoigne Anita.

C'est génial, c'est pour que les gens se sentent concernés ! — Marie une toulousaine

Laurent Maffre n'appartient à aucun parti politique, il veut simplement lutter contre l'abstention.

Des bouteilles devant les bureaux de vote

Laurent Maffre souhaite également que les électeurs s'expriment à travers son projet. Dans chaque bouteille, en plus du message citoyen, se trouve une feuille blanche pour inciter les électeurs à faire part de leurs souhaits politiques ou simplement citoyens. Ces bouteilles ainsi remplies pourront être déposées dans toute la France devant les bureaux de vote les 23 avril et 7 mai .

