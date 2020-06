"Un tram lancé dès septembre et on va arrêter une politique du tout voiture" dit François Astorg à Annecy

A Annecy, François Astorg (44,7%) l'emporte avec 27 voix d'avance seulement sur le maire sortant Jean-Luc Rigaut (44,6%). Denis Duperthuy est 3e (10,61%). Invité de France Bleu Pays de Savoie ce lundi matin, le futur maire d'Annecy confirme le basculement de la ville vers une politique plus verte avec notamment des politiques "liées à la transition écologique" avec concrètement "arrêter une politique du tout voiture sans l'éliminer" et un "tram dont les études vont être lancées dès septembre".

François Astorg, invité de France Bleu Pays de Savoie ce lundi matin Copier

France Bleu Pays de Savoie : Après des décennies de centre-droit à Annecy, c'est vous. Annecy est écolo. Qu'est-ce que ça va changer ?

François Astorg - Déjà c'est une date historique pour la ville et pour le territoire. Ce qui va changer, ce sont des politiques liées à la transition écologique, démocratique. Très concrètement pour les Annéciens, c'est le transport. On va arrêter une politique du tout-voiture, on va poser la voiture à l'endroit où elle doit être, sans l'éliminer parce que nous en avons encore besoin ; ça va être un tram dont les études vont être lancées dès septembre, ça va être des voies en site propre pour les bus pour qu'ils puissent circuler librement, ça va être des voies pour vélos sécurisées, ça va être du verdissement de la ville. Plus d'arbres parce qu'on a une ville qui est très belle mais très minérale. Sur les questions de logement aussi, on va s'attaquer très rapidement à essayer de faire baisser les prix des loyers. Ils sont excessivement chers. Aujourd'hui les commerçants, les entreprises ont du mal à recruter parce que les salariés ont du mal à se loger.

Le score est très serré (27 voix) , et l'abstention est très forte (plus de 64%). Vous avez gagné, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de victoire ?

La démocratie n'a pas gagné. On parle de renouveau démocratique dans notre programme. Très clairement, notre projet a été co-construit, et nous allons co-construire les projets donc il faut réconcilier les citoyens avec les élus et avec la politique pour développer leur territoire. Ensuite, moi je vous dis que c'est une vraie victoire, ça fait plus de 45 ans que nous sommes dans un système de centre-droit, et jusqu'à présent des gens qui avaient une vision citoyenne ou à gauche ou écologiste ou centre-gauche étaient toujours à 10% derrière. Donc là c'est une vraie victoire au finish. 27 voix ce n'est pas grand chose je vous l'accorde mais ce n'était jamais arrivé

Vous obtenez la mairie avec le jeu des alliances et la fusion avec la liste de Frédérique Lardet. Elle va être votre adjointe ?

Non, elle va se présenter à la présidence de l'agglomération, c'est ce que nous avons voulu, et nous allons travailler dès maintenant sur la finalisation de l'organigramme.

Votre entente a été très critiquée par vos adversaires pendant la campagne. Elle va tenir pendant six ans vous pensez ?

Sinon on ne l'aurait pas fait, vous ne pensez pas ?

