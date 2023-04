"Un très mauvais message" : les militants insoumis poitevins face à la réintégration d'Adrien Quatennens

"Prenant acte des engagements pris, le groupe parlementaire LFI-Nupes considère que les conditions de la réintégration d’Adrien Quatennens sont réunies". Dans un communiqué de presse publié ce mardi sur le site de la France Insoumise, le mouvement annonce la décision des parlementaires du retour d'Adrien Quatennens à leurs côtés. Le député du Nord, condamné pour violence conjugale en décembre dernier avait été suspendu du groupe des insoumis pour 4 mois. Ce qui n'a pas été au goût des jeunes militants du mouvement, dont certains groupes d'actions se sont mis en veille. La fronde était partie de Poitiers ; et après l'annonce de la réintégration du député, nombre de militants poitevins se disent très déçus.

ⓘ Publicité

"Quand on veut montrer qu'on fait de la politique autrement, il faut réellement la faire autrement"

Jason Valente, candidat aux législatives de 2022 dans la Vienne n'est pas surpris par cette décision. Avec d'autres, ils ont fait le choix de créer le parti "Le Poitou Populaire" notamment après l'annonce de la suspension d'Adrien Quatennens, en décembre dernier. Pour lui, l'exclusion était la seule option valable. Et il le précise, ce n'est pas une cabale contre le député du Nord : "il a fallu qu'on prenne la décision. Se dire, 'est-ce qu'en restant associé à la France Insoumise j'accepte de prendre sur moi des réflexions autour de cette affaire' ou alors est-ce qu'on reste fort sur nos bases en n'acceptant pas ça (...). Sur l'éthique on est beaucoup plus droit".

Pour d'autres militants, notamment parmi les plus jeunes, la réintégration de l'Insoumis participe à la banalisation des violences sexistes et sexuelles. Gabin Plantet a 20 ans et il l'affirme : "c'est un très mauvais message. On a l'impression qu'en fait, encore une fois, les VSS (les violences sexistes et sexuelles, ndlr), c'est secondaire. (...) au final, c'est comme s'il avait roulé un peu trop vite". Pour lui, les idées du mouvement doivent être appliquées à chacun des comportements des parlementaires ou des militants. Le groupe d'action poitevin est aujourd'hui à l'arrêt, et devrait le rester encore un moment précise Gabin Plantet. D'autant que les militants se sont impliqués sous d'autres formes pour lutter contre la réforme des retraites, par exemple aux côtés des syndicats.

Quelques militants satisfaits

Parmi les poitevins, quelques voix s'élèvent pour exprimer leur contentement face à la décision des parlementaires. C'est le cas de Cédric Brémaud, militant dans la Vienne, qui trouve les sanctions judiciaires et politiques suffisantes : "au bout d'un moment il faut savoir tourner la page". Il précise que son discours n'aurait pas été le même si Adrien Quatennens avait été condamné pour des violences répétées "parce que c'est ça les violences faites aux femmes, la personne est foncièrement violence, réitères ces gestes incessamment". Il regrette néanmoins un manque de débat entre les cadres du mouvement et les militants.