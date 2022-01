Un trolleybus suisse choisi pour succéder au tram sur pneus du Grand Nancy

La Métropole du Grand Nancy a fait son choix pour le futur véhicule qui circulera sur la ligne 1 du réseau Stan à l'horizon 2024 et succèdera au tramway sur pneus de Bombardier, en fin de vie. La Métropole l'annonce ce jeudi 6 janvier 2020 : elle va acheter des trolleybus électriques de 24 mètres au fabricant suisse Hess.

Selon les éléments communiqués par la Métropole, le matériel Hess a été jugé plus fiable, maniable, plus spacieux et avec des délais de livraisons plus courts que la concurrence du belge Van Hool. La commande doit être actée pour l'été prochain pour une fin de la livraison en avril 2024.

Trolleybus de 24 mètres du constructeur suisse Hess - Grand Nancy

C'est en août dernier que la Métropole avait annoncé remplacer le tramway par un trolleybus électrique après avoir écarté quelques mois plus tôt l'idée d'un tramway sur fer dans l'immédiat. Une solution conformée dans le plan métropolitain des mobilités voté en novembre 2021.