Un van circule à Lille pour inciter les habitants à s'inscrire sur les listes électorales

La mairie de Lille fait circuler un van depuis quelques jours dans ses différents quartiers. Un minibus flashy dans lequel les habitants peuvent s'inscrire sur les listes électorales. Il suffit de quelques minutes, d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Vous avez encore un peu de temps si vous n'êtes pas inscrits sur les listes électorales. D'habitude, les inscriptions se clôturent le 31 décembre mais cette année, le délai est prolongé jusqu'au 4 mars. Les prochains mois seront marqués par l'élection présidentielle en avril et les législatives en juin. Alors la mairie de Lille met le paquet pour motiver les citoyens à voter et lutter contre l'abstention. Un van circule de quartier en quartier depuis ce mercredi et jusqu'à la fin du mois de février pour aller à la rencontre des habitants qui peuvent s'inscrire directement à l'intérieur du véhicule.

Le minibus se voit de loin avec ses couleurs flashy orange et violette et un personnage qui explose de joie, bien connu sur les réseaux sociaux. Une communication qui vise les jeunes mais pas que pour Marie-Christine Staniec-Wavrant, adjointe déléguée aux élections. "Nous visons tous les publics. C'est plutôt leur rappeler, les interpeller en disant "Hou hou, n'oubliez pas, une élection, c'est important. Votre vote est important, allez vous inscrire !"

Une fois dans le van, l'inscription se fait très vite avec un agent municipal. Il faut seulement deux documents : une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois. "C'est rigolo, on peut voir les gens, s'amuse Maria Berthoux, qui fait partie de l'équipe qui sillonne la ville, on leur explique qu'on peut encore s'inscrire, que c'est jusqu'au 4 mars."

24 étapes sont prévues dans les dix quartiers de Lille. Après les derniers scrutins marqués par de fortes abstentions, cet initiative est nécessaire pour Sébastien Duhem, adjoint délégué à la participation citoyenne.

On ne peut pas considérer qu'on peut rester d'élection en élection comme ça. On considère que nous avons tous une responsabilité collective dans le fait d'inciter les habitants à aller voter, quel que soit le choix qu'ils opèrent. Nous, nous prenons notre part.

Un van qui permet donc de diversifier les lieux d'inscriptions. La démarche reste possible dans les mairies de quartiers et en ligne.

Prochains passages du van : le 11 janvier, quai Hegel de 17h à 19h (Bois-Blancs), le 12 janvier, rue Beaumarchais de 17h30 à 19h (Lille-Sud), le 13 janvier, rue Louis Dupied de 16h à 18h (Lille-Centre).